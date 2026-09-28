20세 이하 여자 월드컵 스페인 우승…북한 2연패 막았다

▲ 우승 세리머니 하는 스페인 선수들

스페인이 2026 국제축구연맹(UEFA) 20세 이하(U-20) 여자 월드컵에서 '디펜딩 챔피언' 북한을 꺾고 정상에 올랐습니다.스페인은 오늘(28일, 한국시간) 폴란드 우치 시립경기장에서 열린 북한과의 대회 결승에서 연장전까지 120분 동안 0-0으로 맞선 뒤 승부차기에서 4-3으로 이겼습니다.골키퍼 라이아 로페스가 승부차기에서 최연아, 박일심의 슈팅을 막아내며 스페인의 승리를 이끌었습니다.이로써 스페인은 북한이 참가하지 않았던 2022년 코스타리카 대회 결승에서 일본을 꺾고 첫 우승을 차지한 뒤 4년 만에 통산 두 번째 트로피를 들어 올렸습니다.반면 2024년 콜롬비아 대회에서 정상에 섰던 북한은 2회 연속 및 통산 네 번째 우승이 불발됐습니다.이번 대회에는 북한이 결승에서 스페인을 승부차기 끝에 꺾고 우승을 차지했던 2024년 FIFA 17세 이하(U-17) 여자 월드컵 멤버들이 양 팀에서 다수 출전했는데 스페인이 설욕에도 성공했습니다.올해 북중미 월드컵에서 남자 A대표팀이 16년 만에 우승을 차지한 스페인은 여자 축구계에서도 세계를 지배하고 있음을 다시 한번 보여줬습니다.스페인은 최근 10년 동안 U-17 및 U-20 여자 월드컵에서 각각 2회, 그리고 성인 여자 월드컵에서 한 차례 우승을 차지했습니다.이번 대회에서 총 16골을 터트린 북한은 FIFA U-20 여자 월드컵 역사상 단 한 골도 실점하지 않은 최초의 팀으로 이름을 올리고도 준우승에 만족해야 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)