김주형·임성재 선전한 프레지던츠컵서 미국팀 우승

▲ 김주형

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김주형과 임성재의 선전에도 프레지던츠컵의 우승컵은 미국 팀이 차지했습니다.인터내셔널 팀의 김주형은 오늘(28일, 한국시간) 미국 일리노이주 시카고의 메디나 컨트리클럽 3번 코스(파70)에서 열린 대회 마지막 날 싱글 매치플레이에서 미국의 윈덤 클라크에 2홀을 남기고 3홀 차로 앞서는 승리를 따냈습니다.임성재도 샘 번스에 1홀을 남기고 3홀을 앞서는 승리로 인터내셔널 팀의 우승 가능성을 높였습니다.하지만 세계 최강 미국 팀은 남은 싱글 매치플레이에서 속속 승리를 거두며 최종 승점 합계 17-13으로 우승, 역대 전적에서 14승 1무 1패를 기록했습니다.인터내셔널 팀은 미국 팀에 승점 3을 앞선 채 마지막 날 경기에 나섰지만 높은 벽을 넘지 못했습니다.이번 대회에서 인터내셔널 팀의 에이스 역할을 했던 김시우의 경기도 아쉬웠습니다.김시우는 미국 팀의 신예 잭슨 코이번에 중반까지 2홀 차로 앞서다 2홀 차 역전패를 당했습니다.이 패배로 인터내셔널 팀은 12.5-14.5로 몰렸습니다.미국 팀의 우승을 결정지은 것은 코이번과 함께 프레지던츠컵에 처음 출전한 제이컵 브리지먼이었습니다.브리지먼은 인터내셔널 팀의 이민우(호주)를 접전 끝에 1홀 차로 꺾고, 우승에 필요한 승점 15.5점을 채웠습니다.(사진=게티이미지)