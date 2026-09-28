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'김건희에 로저비비에 클러치백 선물' 김기현 부부 재판 오늘 마무리

신용일 기자
작성 2026.09.28 07:00 조회수
'김건희에 로저비비에 클러치백 선물' 김기현 부부 재판 오늘 마무리
▲ 김건희, 김기현

김건희 여사에게 당대표 선거 지원 대가로 로저비비에 클러치백을 선물한 혐의로 기소된 국민의힘 김기현 의원 부부 1심 재판이 오늘(28일) 마무리됩니다.

서울중앙지법 형사합의22부(조형우 부장판사)는 이날 오후 2시 김 의원 부부의 청탁금지법 위반 혐의 사건 결심공판을 엽니다.

결심공판에선 민중기 특별검사팀 측 최종변론과 구형, 피고인 측 최종변론과 김 의원 부부의 최후진술이 차례로 이뤄진 뒤 재판부가 선고일을 공지합니다.

김 의원 부부는 지난 2023년 3월 8일 이뤄진 국민의힘 당대표 선거에서 통일교 신도들을 동원해 지원해준 대가로 같은 달 17일 김 여사에게 로저비비에 클러치백을 제공한 혐의를 받습니다.

김 의원 배우자가 가방을 전달했으며 결제 대금은 김 의원 세비 계좌에서 빠져나간 것으로 조사됐습니다.

특검팀은 부부가 대통령 직무와 관련한 일로 가방을 선물했다고 판단해 청탁금지법 위반 혐의를 적용했습니다.

김 의원은 배우자가 가방을 선물한 사실을 인정하면서도 부정한 청탁은 없었고 사회적 예의 차원이라고 주장해왔습니다.

특검팀이 김 여사 자택에서 로저비비에 클러치백을 압수한 과정이 위법이라는 주장도 폈습니다.

지난달 10일 이 재판 증인으로 나온 김 여사는 김 의원 배우자에게서 로저비비에 클러치백을 받았다고 인정하면서도 직접 받은 기억은 없고 사후 대통령 관저에서 발견했다고 진술했습니다.
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