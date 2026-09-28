중식당 '시진핑' 테러 용의자는 중국인…이미 출국

<앵커>



추석 연휴, '시진핑'이라는 상호를 내 건 경기도 성남의 한 중식당에 괴한들이 들어와, 곳곳에 레커칠을 하고 가게 상호도 페인트로 지워버렸습니다. 중국인 4명이 용의자로 지목됐는데, 신고가 접수됐을 때는 이미 중국으로 도주한 뒤 였습니다.



신용일 기자입니다.



<기자>



모자와 마스크로 얼굴을 가린 남성들이 식당 안으로 들어오더니, 계산대 곳곳에 래커칠을 하고 의자에도 흉기로 날카로운 흠집을 냅니다.



매장 밖 '시진핑'이라는 가게 상호도 페인트로 전부 가려버립니다.



경기 성남시 분당구에 있는 중식당이 테러를 당한 것은 지난 24일 새벽 2시 반쯤.



경찰 수사 결과, 20~40대 중국인 남성 4명의 소행으로 파악됐습니다.



오전 8시 반쯤 피해 업주의 신고가 경찰에 접수됐을 때는 이미 인천국제공항을 통해 중국 각지로 도주한 뒤였습니다.



피해 업주는 가게 상호가 중국 최고지도자 시진핑 주석과 같아 중국인들이 불만을 품고 범행을 저지른 것으로 보고 있습니다.



[피해 업주 : 냉장고가 다 문이 열려 있었고 거기에 이제 농약 같은 거를 뿌려놨죠. 상호 때문인데, 이름은 뭐 바꿔야죠.]



경찰 관계자는 "일당이 범행 한 달 전부터 입국한 뒤, 식당이 문을 닫는 추석 연휴에 범행을 저지른 것으로 보인다"고 말했습니다.



경찰은 관계 당국에 입국 시 통보를 요청한 뒤, 국제 사법 공조를 통해 용의자 추적에 나설 방침입니다.



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공장에서 회색빛 연기가 쉴 새 없이 뿜어져 나옵니다.



어제(27일) 오전 9시쯤 충남 당진시 석문면의 발전 시설에서 불이 났습니다.



[목격자 : 갑자기 그냥 애니메이션처럼 불꽃이 확 튀면서 패널이 날아다니면서 거기서 이제 우리 놀라서 다 피했어요.]



인명 피해는 없었지만 공장 건물 2개 동 대부분이 불에 탔고, 13시간여 만인 어젯밤 10시 15분쯤 불은 완전히 꺼졌습니다.



(영상편집 : 안여진, 디자인 : 한흥수, 화면제공 : 당진소방서)