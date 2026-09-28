1. 청와대 "우크라, 합의 어기고 거짓발표…사과하라"



이재명 대통령이 5박 7일 동안의 미국-멕시코 순방을 마치고 어젯밤(27일) 귀국했습니다. 청와대는 북한군의 한국 송환을 비공개하기로 합의한 적이 없었다고 주장한 우크라이나 정부에게 어젯밤 공식적으로 해명과 사과를 요구했습니다.



2. 지뢰폭발 현장 조사 돌입…국방위, 오늘 현장 점검



서부전선 비무장지대 지뢰 폭발 사고 엿새 만에 우리 군과 UN군사령부가 현장 조사에 돌입했습니다. 국민의힘이 정부가 북한 눈치를 보느라 조사를 지연하고 있다고 주장하는 가운데, 국회 국방위는 오늘 육군 25사단을 찾아 현장점검을 실시합니다.



3. 한국 야구, 대회 5연패…스케이트보드 첫 금



아시안 게임에서 한국 야구 대표팀이 일본을 꺾고 5차례 연속 우승의 기록을 세웠습니다. 스케이드보드에서는 17살 강준이 선수가 이 종목 사상 첫 아시안게임 금메달을 따냈습니다.



4. 트럼프 "이번 주 이란과 추가 회담 진행"



이란의 호르무즈 해협 재개방 제안을 거절했던 트럼프 미국 대통령이 이란과 추가 회담을 가질 예정이라고 밝혔습니다. 회담은 이번 주 열릴 것으로 예상됩니다.