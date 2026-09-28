추석 연휴 '70대 노모 살해' 중국 국적 50대 딸 구속

▲ 추석 연휴 70대 노모 살해 50대 여성

추석 연휴에 70대 노모를 흉기로 살해한 혐의를 받는 중국 국적 50대 여성이 구속됐습니다.수원지법 안산지원은 어제(27일) 존속살해 혐의를 받는 50대 여성 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 구속영장을 발부했습니다.법원은 A 씨가 도주 우려가 있다는 점을 영장 발부 사유로 밝혔습니다.앞서 A 씨는 그제 새벽 1시쯤 안산시 상록구의 한 다세대주택에서 함께 살던 70대 어머니에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받습니다.A 씨는 범행 직후 지인에게 이 사실을 알렸고 지인의 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐습니다.A 씨와 어머니는 모두 중국 국적자(조선족)로 해당 주택에서 단둘이 살았던 것으로 조사됐습니다.A 씨는 경찰 조사에서 어머니와 말다툼을 하던 중 우발적으로 범행했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.경찰은 구속된 A 씨를 상대로 자세한 범행 경위 등을 보강 조사한 뒤 검찰에 송치할 방침입니다.