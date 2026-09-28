'근세라핌' 매력…르세라핌 '댄스 카디오' 콘텐츠 공개

최근 르세라핌이 700만 구독자를 보유한 피트니스 크리에이터와 만나 자신들의 신곡으로 만든 운동 콘텐츠를 선보였는데요.



르세라핌은 데뷔 초부터 꾸준히 운동 콘텐츠로 팀 특유의 건강한 매력을 뽐내고 있습니다.



르세라핌은 미국 인기 피트니스 크리에이터의 유튜브 채널에 출연해 자신들의 신곡 '메이드 마이 나이트'에 맞춰 운동 콘텐츠를 선보였습니다.



완성도 높은 안무와 강도 높은 유산소 동작을 더해 만든 '댄스 카디오' 형식으로, 신곡 홍보는 물론 르세라핌의 건강하고 에너지 넘치는 이미지까지 알렸는데요.



르세라핌은 근육과 르세라핌을 합쳐 근세라핌으로 불릴 정도로 평소 꾸준한 운동을 통해 자기 관리를 하는 것으로 알려져 있습니다.



유튜브 채널을 통해 운동 콘텐츠도 공개하고 있는데, 특히 멤버 카즈하가 지난해 11월 올린 복근운동 영상은 조회수 1천300만을 기록할 만큼 인기를 끌고 있습니다.



(화면출처 : 유튜브 'The Fitness Marshall', 르세라핌 유튜브)