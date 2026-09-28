"굴 먹다 5cm 칼날이"…서울 유명 식당서 '충격'

다음도 아찔한 소식인데요.



서울의 유명 오이스터바에서 한 손님이 굴을 먹다 칼 조각을 발견했다고요?



서울 을지로의 한 오이스터바에서 손님에게 제공된 굴에서 약 5cm 길이의 칼날 조각이 발견됐습니다.



A 씨는 굴을 반으로 잘라먹으려고 가위를 요청해 자르던 중 굴 아래에 있던 칼날 조각을 발견했는데요.



A 씨는 "그냥 먹었으면 어쩔 뻔했느냐"며 놀란 가슴을 쓸어내렸습니다.



문제는 매장 측이 굴을 손질하던 칼이 부러진 사실을 이미 알고 있었다는 것입니다.



업체 측 설명에 따르면 직원이 작업 중 칼날이 부러졌는데 부러진 조각을 모두 찾았다고 판단하고 작업을 계속했다는 것입니다.



논란이 커지자 업체 대표는 사과문을 내고 "파손된 조각 전체를 확인했어야 했다"며 잘못을 인정했는데요.



또 앞으로 작업 도구가 파손되면 즉시 작업과 음식 제공을 중단하고, 관련 음식도 모두 폐기하는 등 안전 절차를 강화하겠다고 밝혔습니다.



(화면출처 : 스레드)