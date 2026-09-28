뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"굴 먹다 5cm 칼날이"…서울 유명 식당서 '충격'

고희경 기자
작성 2026.09.28 08:02 수정 2026.09.28 09:02 조회수
PIP 닫기
다음도 아찔한 소식인데요. 

서울의 유명 오이스터바에서 한 손님이 굴을 먹다 칼 조각을 발견했다고요?

서울 을지로의 한 오이스터바에서 손님에게 제공된 굴에서 약 5cm 길이의 칼날 조각이 발견됐습니다.

A 씨는 굴을 반으로 잘라먹으려고 가위를 요청해 자르던 중 굴 아래에 있던 칼날 조각을 발견했는데요.

A 씨는 "그냥 먹었으면 어쩔 뻔했느냐"며 놀란 가슴을 쓸어내렸습니다.

문제는 매장 측이 굴을 손질하던 칼이 부러진 사실을 이미 알고 있었다는 것입니다.

업체 측 설명에 따르면 직원이 작업 중 칼날이 부러졌는데 부러진 조각을 모두 찾았다고 판단하고 작업을 계속했다는 것입니다.

논란이 커지자 업체 대표는 사과문을 내고 "파손된 조각 전체를 확인했어야 했다"며 잘못을 인정했는데요.

또 앞으로 작업 도구가 파손되면 즉시 작업과 음식 제공을 중단하고, 관련 음식도 모두 폐기하는 등 안전 절차를 강화하겠다고 밝혔습니다.

(화면출처 : 스레드)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지