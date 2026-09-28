곽빈 "3년 전 항저우 마음의 한 드디어 풀어…이번엔 100점"

▲ 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 7회말 한국 선발투수 곽빈이 역투하고 있다.

"저는 이번엔 저 자신에게 100점 주고 싶습니다."평소 수훈 선수로 뽑혀도 자신을 낮추던 곽빈(27·두산 베어스)이 어제(27일) 결승 한일전을 마친 뒤 이렇게 말했습니다.곽빈은 3년 전 아시안게임에서 한 차례도 마운드에 오르지 못한 아쉬움을 이번 대회에서 털어냈습니다.그는 이날 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승에서 일본을 상대로 6⅓이닝 동안 삼진 9개를 잡고 안타 4개, 볼넷 2개만을 내줘 1실점 해 팀의 3-1 승리를 이끌었습니다.경기 후 취재진과 만난 곽빈은 "경기를 준비하면서 열감이 올라오고 심박수도 좀 빨리 뛰어야 한다. 그런데 비도 오고 날씨가 추워서 잘되지 않았다"며 "그래서 1회 때 공을 보고 사실 걱정을 많이 했다"면서 "그런데 벤치에서 (소)형준이나 최원호 투수 코치님께서 '신경 쓰지 마라, 긍정적인 생각만 해라'고 말해줘서 도움이 됐다"고 했습니다.이날 곽빈은 155㎞에 육박하는 강속구를 자유자재로 구사했고, 위기 땐 탈삼진 능력을 발휘하며 한국 야구의 아시안게임 5연패를 완성했습니다.던진 공은 111개, 올 시즌 KBO리그에서 가장 많이 던진 113개(7월 26일 삼성 라이온즈전)에 단 2개 부족했습니다.6회까지 완벽투를 펼쳤지만 7회말 결국 1점을 내주고 말았습니다.1사 1루에서 미즈타니 쇼헤이에게 안타를 맞고, 이어진 1사 1, 2루에서 사토 유키에게 좌전 적시타를 허용했습니다.할 일을 다한 곽빈은 내려오면서 아쉬운 표정으로 모자를 벗고 머리를 뒤로 쓸어 넘겼습니다.이 과정에서 눈가를 닦는 모습이 중계화면에 잡혔습니다.눈물을 흘린 게 아니냐는 질문에 그는 "아니다, 아니다"라고 강하게 부정해 웃음을 자아냈습니다.이번 대회 조별리그 첫 경기인 타이완전에서 6이닝 무피안타 무실점에 삼진 10개를 잡았던 곽빈은 결승까지 두 차례 등판해 12⅓이닝 1실점, 19탈삼진을 기록했습니다.곽빈에게 이번 금메달은 3년 전 열린 2022 항저우 아시안게임의 아쉬움을 씻는 의미도 있습니다.당시 대회에서 그는 등 담 증세로 한 경기도 등판하지 못했습니다.자신을 대신해 마운드에서 중책을 맡았던 문동주(한화 이글스)를 떠올린 곽빈은 "지금도 미안하고 고맙기도 하다"며 "이번에 제가 그 역할을 정말 잘 이겨낸 것 같아서 마음에 있던 한이 좀 풀린 것 같다"고 말했습니다.이어 "어린 선수들이 진짜 어리기 때문에 가능성이 크다고 생각한다"며 "질책보다는 한마음으로 응원해 주시면 대한민국 야구가 더 발전한다고 무조건 생각한다"고 덧붙였습니다.자신에게 부여된 임무를 착실하게 완수한 곽빈은 이제 소속 팀으로 돌아가 팀의 가을 야구를 준비합니다.이날 두산은 kt wiz에 6-12로 져 67승 5무 63패로 리그 5위를 마크하고 있습니다.곽빈은 "저희 팀이 가을 야구는 거의 갈 수 있다고 생각한다. 남은 경기 부상 없이 마무리해야 하는 게 제일 큰 것 같다"며 "빨리 회복해서 팀에 최대한 도움이 될 수 있게 잘 준비하겠다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)