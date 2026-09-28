"3년 전 빚 갚은 것 같아요" 111구 역투로 금메달 이끈 곽빈 인터뷰

한국 야구 대표팀의 선발 곽빈이 일본과의 결승에서 6⅓이닝 9탈삼진 1실점으로 역투하며 아시안게임 5연패에 힘을 보탰습니다.



곽빈은 경기 뒤 "3년 전 아시안게임에서 진 빚을 갚은 것 같다"며 그동안 짊어졌던 부담을 털어놨습니다.



또 7회 실점 뒤 동료들에게 미안했던 마음과 일본 실업야구를 상대하며 느낀 점, 자신을 '버스 운전기사'에 빗댄 질문에 대한 유쾌한 답변도 전했습니다.



금메달 직후 곽빈의 인터뷰를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재: 전영민 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 양두원 / 제작: 스포츠취재부)