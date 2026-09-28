뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"우리가 생각하는 사회인 야구와 달라" 일본 꺾은 류지현 감독의 우승 뒷이야기

작성 2026.09.28 00:13 조회수
PIP 닫기
류지현 감독이 이끄는 야구 대표팀이 일본을 3대 1로 꺾고 아시안게임 5연패를 달성했습니다.

경기 뒤 류 감독은 일본 실업야구에 대해 “일반적으로 생각하는 사회인 야구와는 다르다”며 수준급 투수들과 높은 변화구 완성도를 언급했습니다.

또 8회 강한 항의 장면과 곽빈을 끝까지 믿고 맡긴 배경 등 치열했던 결승전 뒷이야기도 직접 밝혔습니다.

금메달 직후 류지현 감독의 기자회견을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.

(취재: 전영민 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 양두원 / 제작: 스포츠취재부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지