"우리가 생각하는 사회인 야구와 달라" 일본 꺾은 류지현 감독의 우승 뒷이야기

류지현 감독이 이끄는 야구 대표팀이 일본을 3대 1로 꺾고 아시안게임 5연패를 달성했습니다.



경기 뒤 류 감독은 일본 실업야구에 대해 “일반적으로 생각하는 사회인 야구와는 다르다”며 수준급 투수들과 높은 변화구 완성도를 언급했습니다.



또 8회 강한 항의 장면과 곽빈을 끝까지 믿고 맡긴 배경 등 치열했던 결승전 뒷이야기도 직접 밝혔습니다.



금메달 직후 류지현 감독의 기자회견을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재: 전영민 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 양두원 / 제작: 스포츠취재부)