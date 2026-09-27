군·유엔사, 'DMZ 지뢰 폭발 지점' 접근…추가 조사 방침

<앵커>



서부전선 비무장지대 지뢰 폭발 사고의 원인을 규명하기 위해 우리 군과 유엔사가 오늘(27일) 현장 조사에 나섰습니다. 사고가 발생한 지 엿새 만입니다. 조사팀은 폭발 추정 지점 근처까지 일단 접근했지만, 본격적인 원인 규명은 추가 현장 조사를 통해 진행할 계획입니다.



김혜영 기자의 보도입니다.



<기자>



우리 군과 유엔사가 함께 서부전선 비무장지대에서 발생한 지뢰 폭발 사고와 관련해 오늘 현장 조사를 진행했습니다.



지난 21일, 사고 발생 이후 엿새 만입니다.



현장조사팀은 우리 군 작전 병력과 유엔군사령부 군사정전위원회, 조사기관 관계자 등 40여 명으로 구성됐습니다.



사고 당시, 작전을 수행했던 군 간부 중 일부도 조사에 동참했습니다.



조사팀은 오늘 오전 9시쯤부터 일몰까지 지뢰탐지기 등을 운용하며 DMZ 내 기동로에 대해서 지뢰 정밀 탐색을 벌였고, 추가 기동로 확보 작업도 병행했습니다.



조사팀은 폭발 발생 추정 지점의 근처까진 갔지만, 폭발 지점에 대한 본격적인 조사는 아직 진행하지 못한 것으로 전해졌습니다.



현장이 미확인 지뢰지대라 위험성이 높고, 조사 인력의 피로도도 심해져 안전 문제로 작전을 종료했다는 게 합참 측 설명입니다.



우리 군과 유엔사는 추가 현장 조사를 실시해 사고 경위와 원인 등을 규명할 계획입니다.



합참 관계자는 조사 과정에서 확인된 사실을 "객관적이고 투명하게 설명할 계획"이라고 말했습니다.



지난 21일 오전, 육군 25사단 수색대와 관할 공병대 등 18명은 DMZ에서 신규 수색로를 개척하는 작전에 투입됐습니다.



그 과정에서 지뢰가 잇따라 폭발하면서 수색대대장을 비롯한 간부 3명이 다쳤습니다.



군과 유엔사는 어제, 20여 명을 투입해 오늘 현장 조사에 앞서 필요한 기동로 확보와 안전성 점검 등을 위한 예비조사를 실시했습니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 최진화, 디자인 : 박천웅, 화면제공 : 합동참모본부)