군·유엔사, DMZ 지뢰 폭발 현장 조사…폭발 추정 지점 근접지역 도달

우리 군과 유엔사가 오늘(27일) 비무장지대, DMZ에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고와 관련해 현장 조사에 나섰습니다.



합동참모본부는 오늘 유엔사와 합동으로 폭발 발생 추정 지점 근접지역까지 도달했다며 이같이 밝혔습니다.



합참은 오늘 투입된 현장 조사팀이 우리 군 작전 병력과 유엔군사령부 군사정전위원회 비서장 등 관계자, 조사기관 등 총 40여 명으로 구성됐다고 설명했습니다.



특히, 지난 21일 사고 당시 작전을 수행했던 간부 일부도 조사에 참여했습니다.



조사팀은 오늘 오전 9시쯤부터 일몰 때까지 지뢰탐지기 등을 이용해 DMZ 내 기동로를 정밀 탐색하고 추가적인 기동로 확장 작업 등을 벌였습니다.



다만, 현장이 DMZ 내 미확인 지뢰지대로 위험성이 높은 데다 작전 수행 인원들의 피로도가 극심해 안전을 최우선으로 고려해 오늘 작전을 종료하고 차후 재시행하기로 했다는 게 합참 측 설명입니다.



합참 관계자는 "우리 군과 유엔사가 추가 현장 조사를 통해 사고 원인 등을 철저하게 규명할 예정"이라며 "확인된 사실은 국민 여러분께 객관적이고 투명하게 설명드릴 계획"이라고 말했습니다.