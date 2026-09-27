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북한 송국향, 세계 신기록 3개 쓰며 AG 여자 역도 69㎏급 금메달

박하정 기자
작성 2026.09.27 19:06 조회수
북한 송국향, 세계 신기록 3개 쓰며 AG 여자 역도 69㎏급 금메달
▲ 북한 역도 간판 송국향

북한 역도 간판 송국향이 세계 신기록 3개를 갈아치우는 괴력을 발휘하며 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달을 목에 걸었습니다.

송국향은 오늘(27일) 일본 나고야시 중소기업진흥회관에서 열린 대회 역도 여자 69㎏급 경기에서 인상 121㎏, 용상 152㎏, 합계 273㎏을 들어 올려 정상에 올랐습니다.

송국향은 인상, 용상, 합계에서 모두 세계 신기록을 작성하는 압도적인 기량을 뽐냈습니다.

인상 1차 시기에서 110㎏, 2차 시기에서 115㎏을 가볍게 들어 올린 송국향은 3차 시기에서 121㎏을 성공해 세계 신기록을 세웠습니다.

이어 용상에서도 1차 시기 140㎏을 성공한 뒤 2차 시기에서 152㎏을 들어 올리며 용상과 합계(273㎏) 부문 세계 신기록을 동시에 새로 썼습니다.

2위를 차지한 타이완의 천원후이(합계 232㎏)와의 격차는 무려 41㎏에 달했습니다.

3위는 합계 229㎏인 바레인의 잉그리드 그루에소가 차지했습니다.

송국향의 우승으로 북한 선수단은 이번 대회 6번째 금메달을 챙겼습니다.

북한 역도는 어제 남자 70㎏급 리원주에 이어 연이틀 세계 신기록 행진과 함께 금메달을 수확하며 독주를 이어갔습니다.

이어 열린 여자 77㎏ 경기에 출전한 김이슬(수원시청)은 인상 110㎏, 용상 131㎏를 들어 합계 241㎏로 4위에 머물러 시상대에 서지 못했습니다.

중국의 허런슈는 인상 118㎏, 용상 140㎏, 합계 258㎏로 금메달을 차지했습니다.

(사진=연합뉴스)
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