남아공서 잇단 총격 사건…27명 사망·26명 부상

▲ 현지 시간 27일 남아프리카공화국 요하네스버그 남서쪽 웨델라 타운십에서 전날 밤 벌어진 총격 사건과 관련해 긴급구호대원이 출동해 있다.

남아프리카공화국에서 하룻밤 새 총격 사건이 잇달아 벌어져 최소 27명이 숨지고 26명이 다쳤습니다.현지 시간 27일 AP, AFP, 로이터통신 등에 따르면, 전날 오후 9시30분께 남아공 최대 도시 요하네스버그에서 남서쪽으로 약 80km 떨어진 웨델라 타운십의 한 주점에서 무장 괴한 8명이 총격을 벌여 17명이 사망하고 15명이 다쳤다고 현지 경찰이 밝혔습니다.웨델라 타운십은 과거 아파르트헤이트(흑백 차별 정책) 당시 유색인종 거주 지역으로 조성된 마을입니다.AK-47과 권총으로 무장한 용의자들은 주점 실내외에 있던 손님들을 향해 총격했으며, 휴대전화 등을 챙긴 뒤 차량 2대에 나눠 타고 달아난 것으로 알려졌습니다.약 4시간이 지난 27일 오전 1시 46분께에는 남서부 케이프타운 외곽 르완들 타운십의 한 가게에 무장 괴한이 침입해 손님들을 향해 총격해 10명이 숨지고 11명이 다쳤습니다.경찰은 두 사건 모두 용의자를 추적 중이며, 아직 체포된 용의자는 없다고 밝혔습니다.남아공에서는 최근 총격 사건이 잇따라 발생하고 있습니다.지난 22일 동부 해안 도시 더반 남쪽 콰마쿠타 타운십에 무장 괴한 3명이 파티가 열리던 한 집에 침입한 뒤 총격해 임신부로 추정되는 여성을 포함해 11명이 숨지고 3명이 다쳤습니다.남아공에서는 살인, 강도 등 높은 강력범죄율이 심각한 사회 문제로 제기되고 있습니다.남아공 경찰 통계에 따르면, 올해 4~6월 3개월간 남아공에서는 모두 5천427건의 살인이 벌어졌습니다.하루 평균 약 60명이 피살된 것으로 집계된 셈입니다.요하네스버그와 인접한 에쿠룰레니에서는 최근 2달여 사이 10명의 여성이 숨진 채 도로 주변 등에서 발견돼 당국이 연쇄 살인 여부 등과 관련해 수사하고 있습니다.(사진=연합뉴스)