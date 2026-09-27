모레노 "이강인을 다른 위치에 쓰는 건 무모한 일"

▲ 우루과이와의 평가전을 하루 앞둔 27일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국 대표팀 기자회견에서 로베르토 모레노 감독이 취재진 질문에 답하고 있다.

"이강인을 소속팀에서의 포지션과 다른 곳에 배치한다면 제가 오히려 경솔하고 무모한 선택을 하는 것이라 생각합니다."에콰도르와의 '사령탑 데뷔전'에서 기분 좋은 승리를 따낸 로베르토 모레노 한국 축구 대표팀 임시 감독이 우루과이와 평가전에서 '2선 공격의 핵심'인 이강인(아틀레티코 마드리드)을 가장 최적의 포지션에 기용하겠다고 강조했습니다.모레노 감독은 오늘(27일) 서울월드컵경기장에서 우루과이와 평가전을 하루 앞두고 열린 공식 기자회견에서 "우루과이는 강팀인 만큼 에콰도르와 마찬가지로 강한 압박이 예상된다"라며 "우루과이 역시 직전 경기에서 패해 자신들의 원래 모습을 증명하려고 승리욕을 불태울 것이다. 우리 역시 최고의 모습을 보여줘야 한다"고 밝혔습니다.지난 24일 에콰도르를 3-0으로 완파한 우리 대표팀(FIFA 랭킹 32위)은 오는 28일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 9∼10월 A매치 4연전의 두 번째 상대인 우루과이(FIFA 랭킹 20위)와 맞붙습니다.모레노 감독은 우선 대표팀에 소집된 30명의 선수가 자신의 지휘를 잘 따라오고 있다는 점을 강조했습니다.그는 "짧은 시간에 감독의 축구 철학과 아이디어를 선수들과 공유하는 것은 쉽지 않다. 코칭스태프는 최대한 전달하려고 노력했다"라며 "뛰어난 선수들인 만큼 각자 경험과 능력을 바탕으로 곧바로 경기장에서 구현하고 있다"고 말했습니다.그는 "코칭스태프가 모든 상황을 일일이 지적해줄 수 없는 만큼 선수들도 스스로 해결책을 찾아 판단하고 플레이하는 것도 중요하다"라며 "선수들 스스로 판단하고 해결책을 찾아야 하고, 그런 능력을 가진 선수를 발탁하는 게 코칭스태프의 역할"이라고 설명했습니다.이날 기자회견에 함께 참석한 이강인의 '사용법'을 묻자 모레노 감독은 "가장 잘하는 포지션에서 축구를 즐기게 하겠다"는 대답을 내놨습니다.이강인은 컨디션 회복 차원에서 에콰도르전에 결장했고, 이날 공식 기자회견에 나서면서 우루과이전 선발 출전이 예상됩니다.이강인은 아틀레티코 마드리드에서 공격형 미드필더와 윙어를 모두 소화하고 있습니다.모레노 감독은 "이강인에게 기대하는 것은 소속팀에서 보여주고 있는 최고의 모습을 대표팀에서도 보여주는 것"이라며 "지금 본인이 즐겁게 뛰면서 최고의 모습을 보여주는 포지션과 다른 곳에 배치한다면 오히려 내가 경솔하고 무모한 선택을 하는 것"이라고 잘라 말했습니다.그는 "이강인이 다른 동료들과 마찬가지로 자신이 가진 최고의 모습을 보여주고 경기장에서 즐겁게 축구하도록 하겠다"고 덧붙였습니다.모레노 감독은 우루과이전 선수 구성에 대해선 "나의 원칙은 누가 경기에 출전할지는 선수들이 가장 먼저 알아야 한다는 것이다. 주인공은 선수들"이라며 "특정 선수가 출전할지 여부를 공개할 수는 없다"고 밝혔습니다.그는 다만 "짧은 기간에 4경기를 치러야 하는 만큼 선수들의 몸 상태와 부상 상황도 다 고려해야 한다"라며 "처음 대표팀에 합류한 선수들도 있는 만큼 모든 선수에게 기회를 주고 싶다. 출전 선수는 경기 날 직접 확인할 수 있을 것"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)