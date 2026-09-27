한밤중 분당 '시진핑' 테러…CCTV 속 4명 곧장 향한 곳

중국 시진핑 주석의 이름을 상호로 쓰는 중식당에 침입해 이른바 '페인트 테러'를 벌인 용의자 4명이 모두 중국인으로 확인됐습니다.



이들은 범행 당일 곧바로 출국한 것으로 드러났습니다.



경기 분당경찰서는 공동재물손괴 등의 혐의를 받는 40대 A 씨 등 중국 국적 남성 4명의 신원을 특정했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.



A 씨 등은 추석 연휴 첫날인 지난 24일 새벽 2시 40분쯤 성남시 분당구의 한 중식당에 침입해 매장 곳곳에 래커와 페인트를 칠한 혐의를 받습니다.



카드 결제기와 의자 등을 훼손하고, 농약 추정 물질을 식재료에 뿌린 혐의도 있습니다.



마스크와 모자로 얼굴을 가린 이들은 1시간가량 범행한 뒤 곧바로 택시를 타고 도주한 뒤 인천국제공항을 통해 출국한 것으로 파악됐습니다.



경찰은 이들이 중국 상하이와 옌타이 등으로 흩어져 달아났다고 전했습니다.



조사 결과 이들은 범행 한 달 전부터 무비자로 입국해 국내에 머물러 온 것으로 파악됐습니다.



경찰은 이들이 추석 연휴에 가게가 문을 닫는다는 걸 알고 범행한 것으로 보고 있습니다.



현재로선 가게 상호에 불만을 품고 범행했을 가능성에 무게가 실립니다.



업주는 8년째 같은 상호로 가게를 운영해 왔는데, 그동안 상호를 문제 삼는 항의 전화와 방문이 이어졌다고 밝혔습니다.



하지만 용의자들이 모두 중국으로 달아나면서 범행 동기와 배후 여부를 밝히는 수사는 장기화가 불가피해졌습니다.



경찰은 국제사법공조를 통해 추적을 이어갈 예정입니다.



(취재 : 여현교, 편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)