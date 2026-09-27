사상 첫 금메달, 17세가 해냈다…눈물 쏟더니 극적 반전

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▲ 27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스케이트보드 남자 스트리트 결승전에 진출한 한국 강준이가 기술을 펼치고 있다.

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한국 스케이트보드 국가대표 강준이(17·서울영등포고)가 아시안게임 무대에서 스케이트보드 강국 일본 선수들을 꺾고 한국 사상 첫 금메달을 획득했습니다.강준이는 27일 일본 아이치현 아이치 스카이 엑스포 홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스케이트보드 남자 스트리트 결승에서 최종 합계 180.85점을 받아 1위를 차지했습니다.스케이트보드가 아시안게임 정식 종목으로 처음 채택된 2018년 자카르타·팔렘방 대회 이후 한국 선수가 이 종목에서 금메달을 따낸 것은 남녀를 통틀어 이번이 처음입니다.특히 세계적인 강세를 보이는 개최국 일본 선수들을 모두 제치고 일궈낸 성과라 의미가 더욱 깊습니다.강준이의 이날 결승전은 위기와 극복이 교차한 극적인 승부였습니다.45초 동안 계단, 난간 등의 코스를 자유롭게 누비는 '런'(Run) 세션 1차 시기에서 84.83점을 받으며 기분 좋게 출발한 그는 2차 시기 69.79점에 그치며 아쉬움을 삼켰습니다.하지만 이어진 3차 시기에서는 완벽한 주행을 펼치며 88.45점의 고득점을 기록했습니다.단일 고난도 기술을 선보이는 '트릭'(Trick) 세션에서는 큰 무대의 중압감도 드러났습니다.강준이는 야심 차게 준비한 고난도 기술인 얼리 백쓰리 힐플립 립슬라이드를 시도했으나 1차 시기에 이어 2차 시기에서도 연달아 넘어지며 0.00점을 기록했습니다.2차 시기 직후 코트 밖으로 나온 강준이는 코치의 품에 안겨 참았던 눈물을 쏟아내기도 했습니다.하지만 강준이는 이내 아쉬움을 털어내고 다시 보드 위에 올랐습니다.운명의 마지막 3차 시기, 온전히 집중력을 발휘해 완벽하게 기술을 성공시킨 강준이는 무려 92.40점이라는 초고득점을 받아내며 승부에 쐐기를 박았습니다.최종 합계 180.85점을 기록한 강준이는 은메달을 차지한 일본의 사사키 도아(172.35점)를 여유 있게 따돌렸습니다.동메달은 168.11점을 기록한 일본의 오노데라 긴우에게 돌아갔습니다.어린 나이에 쏟아진 압박감을 이겨내고 끝내 집중력을 발휘한 강준이는 홈 코트의 일본 선수들을 압도하며 한국 스케이트보드에 가장 값진 첫 금메달을 안겼습니다.(사진=연합뉴스)