한화에어로, '경력직 채용 지침' 사과…재발 방지책 마련키로

▲ 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스가 최근 불거진 '경력직 채용 가이드라인' 논란에 대해 공식 사과했습니다.이와 함께 '차별 없는 열린 채용 원칙'을 재확인하며 책임자를 징계하고 재발 방지 대책을 마련하기로 했습니다.이부환 한화에어로스페이스 대표이사는 오늘(27일) 자사 홈페이지에 사과문을 올리고 "공정한 채용을 통해 사회적 책임을 다해야 하는 기업으로서 직무 수행과 무관한 학력, 나이 등 개인의 조건을 이유로 지원자의 기회를 제한할 수 있는 내용이 포함된 가이드라인이 만들어진 것은 결코 있어서는 안 되는 일"이라고 밝혔습니다.앞서 고용노동부는 지난 16일 한화에어로스페이스가 경력 사원 채용을 실시하면서 연령과 출신 학교를 제한하는 가이드라인을 만들어 인사 담당 임원과 사업부별 채용 담당자에게 발송했다는 의혹에 대해 감독에 착수했습니다.이 대표는 사과문에서 "이는 그동안 한화에어로스페이스가 지향해 온 '열린 채용'과 '공정한 기회 제공'이라는 기본 원칙을 정면으로 훼손한 행위였다"며 "이번 사태를 매우 엄중하게 받아들이고 있다"고 말했습니다.이 대표는 이어 "이번 사안은 내부 의견 수렴과 면밀한 검증이 이뤄지지 않은 채 잘못된 가이드라인이 현업에 배포된 명백한 과오"라며 "해당 가이드라인을 수립하고 배포한 관련 부서 및 책임자에 엄중히 경고하고 징계하겠다"고 강조했습니다.한화에어로스페이스에 따르면 이 대표는 지난달 인사담당자가 대학과 연령대를 특정한 경력직 채용 가이드라인을 작성한 사실을 파악한 뒤 이달 초 관련자들에게 엄중 경고하고, 부적절한 채용이 이뤄지는 일은 용납하지 않겠다는 내용의 이메일을 인사조직 전 직원과 사업부장·실장들에게 보냈습니다.한화에어로스페이스 측은 "논란이 된 경력직 채용 가이드라인은 인사담당자의 개인적 일탈로 확인됐으며 일절 시행된 바 없다"고 설명했습니다.경력직 채용시 다양한 학교 출신과 연령대의 인재들을 대상으로 채용 절차를 진행해 왔다는 것이 한화에어로스페이스의 입장입니다.사측은 현재 가이드라인 작성 관련 책임자를 인사위원회에 회부했으며 징계 절차를 진행 중입니다.(사진=연합뉴스)