남동헌, 승마 마장마술 금빛 연기…12년 만의 정상 탈환

▲ 남동헌이 메달을 목에 걸고 이동하고 있다

한국 승마 국가대표 남동헌(37)이 아시안게임 시상대 가장 높은 곳에 태극기를 휘날리며 한국 승마의 자존심을 화려하게 부활시켰습니다.남동헌은 오늘(27일) 일본 도쿄 승마공원에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 승마 마장마술 개인전 결승에서 마필 '레오니다스'와 출전해 최종 점수 75.190점을 받아 당당히 1위에 올랐습니다.남동헌의 이번 우승으로 한국 승마는 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 아시안게임 마장마술 개인전 패권을 되찾는 쾌거를 이뤘습니다.이번 금메달은 남동헌이 이번 대회에서 수확한 두 번째 메달입니다.앞서 그는 지난 25일 같은 장소에서 열린 마장마술 단체전 결승에서도 김시우, 이명석, 도현우와 호흡을 맞춰 최종 205.265점으로 은메달을 합작했습니다.당시 그는 단체전 전체 출전 선수 중 최고점인 70.559점을 기록하며 일찌감치 금빛 연기를 예고했습니다.'말 위의 발레'로도 불리는 승마 마장마술은 경기장(마장) 안에서 기수가 말에게 지시를 내려 정해진 경로를 따라 걷기, 뛰기 등 다양한 동작을 연기하는 종목입니다.심판진이 말의 보폭과 리듬, 기수와 말의 교감, 동작의 정확성 및 예술성 등을 종합적으로 평가해 만점 대비 획득한 백분율 점수로 순위를 가립니다.그만큼 기수와 말의 섬세한 교감이 필수적입니다.한국 승마는 과거 아시안게임 마장마술의 절대 강자로 군림해 왔습니다.1998년 방콕 대회 서정균을 시작으로 2002년 부산, 2006년 도하, 2010년 광저우, 2014년 인천 대회까지 무려 5회 연속 금메달을 휩쓸며 맹위를 떨쳤습니다.그러나 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서 금맥이 끊긴 데 이어 직전 대회인 2022년 항저우 대회에서는 마장마술이 정식 종목으로 도입된 1986년 서울 대회 이래 최초로 '노메달' 수모를 겪으며 자존심을 크게 구겼습니다.남동헌 개인으로서도 이번 금메달의 의미는 남다릅니다.그는 항저우 대회 당시 오랜 기간 호흡을 맞추던 마필 '퍼스트에디션'의 갑작스러운 부상으로 눈앞에서 출전권을 내려놓아야 했던 뼈아픈 불운을 겪었습니다.하지만 아픔을 딛고 일어선 남동헌은 지난 3년간 이번 대회를 위해 공들여 교감해 온 10세 마필 레오니다스와 함께 기어코 시상대 정상에 섰습니다.단체전에서의 맹활약 기세를 개인전 결승까지 고스란히 이어간 남동헌은 피 말리는 접전 끝에 짜릿한 금메달을 거머쥐었습니다.은메달을 차지한 중국의 위자이(75.050점)와 점수 차는 0.140점에 불과했습니다.동메달 역시 74.935점을 획득한 중국의 라오자이에게 돌아갔습니다.절치부심하며 땀방울을 흘린 남동헌은 이번 대회 단체전 은메달에 이어 개인전 금메달까지 휩쓸며 12년 묵은 한국 승마의 우승 갈증을 시원하게 씻어냈습니다.(사진=대한승마협회 제공, 연합뉴스)