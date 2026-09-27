'중국 지도자 상호' 식당 테러 용의자 4명 모두 중국인

▲ 테러를 당한 중식당 외부

중국 최고지도자 이름을 상호로 쓰는 중식당에 한밤중 무단으로 침입해 래커칠 등 테러를 저지른 용의자 4명이 모두 중국인인 걸로 확인됐습니다.경찰은 이들이 사건 당일 공항을 통해 본국으로 도주한 사실을 파악하고, 국제사법공조에 나설 계획입니다.경기 분당경찰서는 공동재물손괴 등 혐의를 받는 이 사건 용의자 40대 중국인 A 씨 등 20~40대의 중국 국적 남성 4명의 신원을 특정했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.A 씨 등은 추석 연휴 첫날인 지난 24일 새벽 2시 40분쯤 경기 성남시 분당구에 있는 중식당에 침입해 매장 내부 곳곳에 래커와 페인트를 칠한 혐의를 받습니다.또 농약으로 추정되는 불상의 물질을 식재료에 뿌린 혐의도 받고 있습니다.이들 일행은 범행 직후 함께 택시를 타고 서울 지역의 숙소에 들렀다가 인천국제공항으로 이동해 본국으로 도주했는데, 중국 옌타이와 상하이 등지로 달아난 걸로 파악됐습니다.경찰은 지난 24일 오전 8시 반쯤 피해 업주로부터 신고를 받고 수사에 착수했습니다.이어 CCTV 등을 토대로 동선을 추적하고 같은 날 오후 들어 신원을 특정했지만, A 씨 등은 이미 오전 항공편으로 출국한 뒤였습니다.경찰은 A 씨 등이 무비자로 입국해 국내에서 생활해 온 걸로 파악했습니다.그러던 중 추석 연휴에 접어들어 가게가 문을 닫는다는 걸 알고 범행한 걸로 보인다고 설명했습니다.현재로선 A 씨 등이 중국의 최고 지도자 이름과 동일한 상호를 쓴 해당 중식당에 불만을 품고 범행했을 가능성에 무게가 실립니다.경찰 관계자는 "국제사법공조 등을 통해 용의자 추적을 계속해 나갈 예정"이라고 설명했습니다.(사진=제보자 제공)