장동혁 "국민 분노 폭발 직전…농지·부동산 수탈 멈춰야"

▲ 국민의힘 장동혁 대표 현안 관련 기자회견

국민의힘 장동혁 대표는 오늘(27일) 오전, 국회에서 기자회견을 열고 "이번 추석 민심을 한마디로 하면 일촉즉발"이라며 "농지 수탈, 부동산 수탈, 국민 재산 약탈을 즉각 중지하라"고 요구했습니다.장 대표는 정부의 농지 전수조사에 대해 "'왜 대통령이 내 땅을 빼앗아 가냐'며 제발 막아달라고 하소연하는 분들이 정말 많았다"면서 "한 줌도 안 되는 투기꾼을 잡겠다고 농민들 삶을 다 망가뜨리는 게 이 정부 농업정책이냐"라고 비판했습니다.장 대표는 정부의 부동산 정책을 놓곤 "이 대통령은 강남 집값 찔끔 내릴 동안 다른 지역은 다 폭등했는데도 그걸 '가격 평탄화'라고 주장했다"며 "당장 서민들은 전월세 걱정으로 밤잠 못 이루고 있고, 집 가진 국민은 세금 폭탄에 떨고 있다. 대통령은 집값 떨어진다는 좌파 부동산 유튜브 그만 보고 부동산 정책을 대전환하기 바란다"고 촉구했습니다.장 대표는 지뢰 폭발 사고에 대해선 "누가 봐도 북한 소행이 명백한 데도 '입꾹닫'으로 일관하고 있다"고 우크라이나의 북한 포로 국내 송환 문제를 두곤 "김정은에게 불쾌한 일이니 숨기려 한 것"이라고 각각 언급하며 정부를 비판했습니다.장 대표는 추석 민심을 듣고 결정하겠다고 밝힌 '장외 집회'에 나설 것인지 묻는 말에 "여러 현안이 산적해 있다"며 "앞으로 대통령과 민주당이 어떻게 하는지 좀 더 살펴보겠다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)