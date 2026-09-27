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삼성전자, 멕시코 K-박람회서 스마트폰·가전 AI 연결 경험 선봬

채희선 기자
작성 2026.09.27 10:57 조회수
삼성전자, 멕시코 K-박람회서 스마트폰·가전 AI 연결 경험 선봬
▲ 2026 멕시코 K-박람회 삼성전자 부스

삼성전자는 지난 24일부터 나흘간 멕시코시티 월드 트레이드 센터에서 열린 '2026 멕시코 K-박람회'에 참가해 주요 제품과 인공지능(AI) 기반의 연결 경험을 선보였다고 밝혔습니다.

이번 박람회는 문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 한류 콘텐츠 행사로 K팝, 게임, 영상, 뷰티, 패션, 음식 등 다양한 한국 문화 콘텐츠가 소개됐습니다.

삼성전자는 이번 행사에서 갤럭시 AI, 비전 AI 컴패니언, 스마트싱스를 중심으로 스마트폰, TV, 모니터, 웨어러블, 가전 등 다양한 제품과 AI 기술을 연결해 관람객이 한류를 한층 풍부하게 즐길 수 있게 했습니다.

삼성전자는 관람객들이 갤럭시Z 시리즈를 통해 갤럭시 AI의 실시간 통역, 사진·영상 촬영, 콘텐츠 제작 등을 체험하며 언어 장벽을 넘도록 도왔습니다.

전시 부스에는 K팝 바와 스트리머 스튜디오, TV룸, 게이밍존, 웰니스존 등 다양한 체험 공간을 마련했습니다.

(사진=삼성전자 제공, 연합뉴스)
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