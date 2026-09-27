일본 혼슈 향해 태풍 '수리개' 북상…경기 영향 가능성

▲ 우중 야구 응원

2026 아이치·나고야 아시안게임이 후반을 향하는 가운데 26호 태풍 '수리개'가 아이치가 있는 혼슈 동쪽 태평양 연안으로 향하고 있습니다.오늘(27일) 일본 기상청에 따르면 태풍 수리개는 이날 오전 6시 오키나와 남쪽 해상에서 시간당 15㎞ 속도로 북북동쪽으로 향하고 있습니다.중심 기압은 975hPa(헥토파스칼)이며 중심 부근 최대풍속은 35ｍ, 순간최대풍속은 50ｍ입니다.기상청은 태풍이 발달하면서 북상해 29일에는 강한 세력을 가진 채 오키나와현과 가고시마현의 아마미군도에 접근할 것으로 예상하고 있습니다.오키나와현에서는 이미 바람이 강해져 이날 최대풍속은 23ｍ, 최대순간풍속은 35ｍ가 될 것으로 기상청은 내다봤습니다.파도 높이도 6ｍ로 예상돼 오키나와현은 높은 파도와 강풍, 토사 재해에 충분히 주의가 필요하다고 경고했습니다.기상청은 태풍 진로에 따라 오키나와에 경보급 큰비가 올 가능성이 있다며 28일 오전 6시까지 24시간 동안 많은 곳에는 80㎜의 비가 오고 이후 다시 24시간 동안 80㎜의 폭우가 내릴 것으로 예상했습니다.향후 이동 경로가 유동적이어서 이번 태풍이 아시안게임이 열리고 있는 아이치현에 직접적인 타격을 줄지는 명확하지 않지만, 태풍의 영향으로 비구름대가 이 지역을 뒤덮을 가능성이 있습니다.기상청의 예상 경로도를 보면 이번 태풍은 폐막일(다음달 4일)에 임박한 다음달 1~2일 아이치현 등 주부 지방에 가장 가까이 위치할 것으로 예상됩니다.이후 도쿄 등 수도권에도 영향을 미칠 것으로 보입니다.태풍이 수도권을 직격할 경우 '기록적 폭우' 피해가 잇따른 뒤 복구가 한창인 지바현에 다시 수해가 발생할 우려가 있습니다.지바현은 지난달 중순과 이달 초 역대급 폭우가 발생했고 최근에는 25호 태풍 두쥐안의 피해를 봤습니다.교도통신은 이미 태풍 25호로 인한 큰비로 심대한 피해를 본 지바현, 가나가와현에 특별히 경계가 필요하다고 당부했습니다.한편, 태풍 수리개와 별도로 가을철 비 전선의 영향으로 이날 혼슈 지역은 서남쪽 규슈에서 주부 지방에 이르는 넓은 지역에서 비 예보가 내려져 있습니다.특히 나가사키현, 후쿠오카현, 구마모토현, 나가사키현, 사가현 등에는 선상강수대(집중호우 구역)가 발생할 가능성이 있어 기상청이 토사 재해, 침수, 하천 범람 등을 경계해야 한다고 강조하고 있습니다.(사진=연합뉴스)