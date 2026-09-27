일본 혼슈 향해 태풍 '수리개' 북상…경기 영향 가능성

▲ 우중 야구 응원
2026 아이치·나고야 아시안게임이 후반을 향하는 가운데 26호 태풍 '수리개'가 아이치가 있는 혼슈 동쪽 태평양 연안으로 향하고 있습니다.
오늘(27일) 일본 기상청에 따르면 태풍 수리개는 이날 오전 6시 오키나와 남쪽 해상에서 시간당 15㎞ 속도로 북북동쪽으로 향하고 있습니다.
중심 기압은 975hPa(헥토파스칼)이며 중심 부근 최대풍속은 35ｍ, 순간최대풍속은 50ｍ입니다.
기상청은 태풍이 발달하면서 북상해 29일에는 강한 세력을 가진 채 오키나와현과 가고시마현의 아마미군도에 접근할 것으로 예상하고 있습니다.
오키나와현에서는 이미 바람이 강해져 이날 최대풍속은 23ｍ, 최대순간풍속은 35ｍ가 될 것으로 기상청은 내다봤습니다.
파도 높이도 6ｍ로 예상돼 오키나와현은 높은 파도와 강풍, 토사 재해에 충분히 주의가 필요하다고 경고했습니다.
기상청은 태풍 진로에 따라 오키나와에 경보급 큰비가 올 가능성이 있다며 28일 오전 6시까지 24시간 동안 많은 곳에는 80㎜의 비가 오고 이후 다시 24시간 동안 80㎜의 폭우가 내릴 것으로 예상했습니다.
향후 이동 경로가 유동적이어서 이번 태풍이 아시안게임이 열리고 있는 아이치현에 직접적인 타격을 줄지는 명확하지 않지만, 태풍의 영향으로 비구름대가 이 지역을 뒤덮을 가능성이 있습니다.
기상청의 예상 경로도를 보면 이번 태풍은 폐막일(다음달 4일)에 임박한 다음달 1~2일 아이치현 등 주부 지방에 가장 가까이 위치할 것으로 예상됩니다.
이후 도쿄 등 수도권에도 영향을 미칠 것으로 보입니다.
태풍이 수도권을 직격할 경우 '기록적 폭우' 피해가 잇따른 뒤 복구가 한창인 지바현에 다시 수해가 발생할 우려가 있습니다.
지바현은 지난달 중순과 이달 초 역대급 폭우가 발생했고 최근에는 25호 태풍 두쥐안의 피해를 봤습니다.
교도통신은 이미 태풍 25호로 인한 큰비로 심대한 피해를 본 지바현, 가나가와현에 특별히 경계가 필요하다고 당부했습니다.
한편, 태풍 수리개와 별도로 가을철 비 전선의 영향으로 이날 혼슈 지역은 서남쪽 규슈에서 주부 지방에 이르는 넓은 지역에서 비 예보가 내려져 있습니다.
특히 나가사키현, 후쿠오카현, 구마모토현, 나가사키현, 사가현 등에는 선상강수대(집중호우 구역)가 발생할 가능성이 있어 기상청이 토사 재해, 침수, 하천 범람 등을 경계해야 한다고 강조하고 있습니다.
(사진=연합뉴스)
댓글