대한항공 미사용 마일리지 3조 원대…이용률은 2년 연속 감소

▲ 대한항공 여객기

대한항공의 미사용 마일리지 이연수익이 올해 상반기 3조원을 넘어섰지만, 마일리지 항공권 이용 비율은 2년 연속 하락한 것으로 나타났습니다.국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 장종태 의원에 따르면 대한항공의 마일리지 이연수익은 올해 상반기 말 3조1천199억원입니다.지난해 말 2조8천445억원보다 9.7% 늘어난 2천754억원 규모입니다.마일리지 이연수익은 고객이 쓰지 않은 마일리지와 관련해 항공사가 앞으로 제공해야 할 서비스 의무를 회계상 반영한 금액입니다.아시아나항공의 지난해 말 마일리지 이연수익은 9천361억원으로, 당시 두 항공사의 이연수익을 합치면 3조7천806억원에 달했습니다.반면 마일리지로 항공권을 이용한 실적은 감소했습니다.대한항공의 전체 여객 수송 실적에서 마일리지 항공권 이용이 차지하는 비율은 2023년 11.8%에서 2024년 11%, 지난해 10.3%로 2년 연속 떨어졌습니다.지난해 마일리지 항공권 이용객의 총 이동거리도 80억600만㎞로 전년 84억3천500만㎞보다 5.1% 줄었습니다.이에 대해 대한항공은 여행 수요 증가에 따라 마일리지 적립이 늘었고, 아시아나항공과의 통합 이후 운영 방안을 지켜보려는 회원들이 마일리지 사용을 미룬 점 등이 이연수익 증가에 영향을 미쳤다고 설명했습니다.또 마일리지 항공권 이용 실적은 코로나19 이전인 2019년보다 높은 수준이라는 입장입니다.장종태 의원은 "마일리지는 고객이 항공권을 구매하고 제휴 서비스를 이용하며 쌓은 혜택인 만큼 실제로 사용할 수 있는 게 중요하다"며 "소비자 수요가 높은 시기와 노선에 보너스 항공권 이용 기회를 확대해야 한다"고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)