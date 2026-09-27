KIA 김도영 "고교 후배가 중국 대표팀에…신기하고 반가워"

▲ 중국 유격수 리옌언

같은 꿈을 꾸며 함께 땀을 흘렸던 고교 선후배가 아시안게임에서 상대 팀 선수로 다시 만났습니다.대한민국 야구대표팀의 간판 타자 김도영(KIA 타이거즈)과 중국 대표팀 내야수 리옌언(한국명 이염은)이 주인공입니다.어린 시절 야구 선수의 꿈을 키운 리옌언은 초등학교 재학 시절 한국으로 '야구 유학'을 왔고, 고교 때 다시 한국을 찾아 광주동성고에서 선수 생활을 했습니다.김도영은 리옌언의 고교 야구부 2년 선배로, 둘은 1년 동안 같은 유니폼을 입고 함께 땀 흘렸습니다.이후 두 선수의 길은 엇갈렸습니다.김도영은 KIA의 지명을 받은 뒤 KBO리그 최고의 선수로 성장했지만, 리옌언은 프로 지명을 받지 못하고 중국으로 돌아갔습니다.그러나 리옌언은 야구 선수의 꿈을 놓지 않았습니다.중국에서 꾸준히 훈련했고, 마침내 중국 대표팀의 일원으로 뽑혀 아시안게임 무대를 밟았습니다.두 선수는 아시안게임에서 서로 다른 국가의 유니폼을 입고 같은 공간에 마주 섰습니다.김도영은 어제(26일) 일본 아이치현 도요하시 시민야구장에서 열린 슈퍼라운드 중국과 2차전에서 3번 지명 타자로 선발 출전해 4타수 1안타 1타점 2득점을 기록하며 9-2 승리를 이끌었습니다.리옌언은 9번 타자 유격수로 선발 출전해 한국 마운드의 벽을 넘지 못하고 4타수 무안타를 기록했습니다.팀의 승패와 개인 성적을 떠나 두 선수에게 이번 대회와 이날 경기는 특별했습니다.김도영은 경기 후 공동취재구역에서 취재원과 만나 "얼마 전에 연락받았다. 자기가 중국 대표팀의 일원으로 이번 대회에 나오게 됐다고 하더라"라며 "이렇게 경기장에서 다시 만날 수 있을 것이라고는 생각하지 못했는데 신기하고 반가웠다"고 말했습니다.이어 "염은이는 학교 다닐 때 발이 빠르기로 유명했다"며 "또 플레이스타일이 비슷한 나를 많이 따르고 좋아했다. 함께 웨이트 트레이닝을 많이 하고 친하게 지냈다. 정말 가까운 사이였다"고 회상했습니다.또한 "후배가 한 국가를 대표해 큰 대회에 나왔다는 것 자체가 뿌듯하다. 잘 성장한 것 같더라"라고 덧붙였습니다.이날 두 선수의 희비는 엇갈렸습니다.김도영은 1회말 1사 1루에서 유격수 방면 땅볼을 쳤고, 리옌언은 이를 포구하지 못하는 실책을 범했습니다.그 사이 김도영은 2루까지 내달리며 득점 기회를 만들었습니다.김도영은 후속 타자 문보경의 1루 땅볼 때 3루를 지나 홈까지 내달리며 경기를 뒤집기도 했습니다.김도영은 "그동안 타격감이 썩 좋지 않아서 팀에 큰 도움이 안 됐다"며 "어떻게든 무슨 방법으로든 팀에 도움을 주고 싶었다. 그래서 주저 없이 뛴 것"이라고 상황을 돌이켜봤습니다.이어 "일본과 결승에서 꼭 승리하겠다. 슈퍼라운드 1차전에서 일본에 패한 뒤 정말 분했다. 꼭 복수할 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)