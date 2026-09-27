올해 주요 재테크 수익률 1위는 코스피200 ETF

▲ 21일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다

올해 들어 주요 재테크 수단 가운데 코스피200 상장지수펀드(ETF)의 수익률이 가장 높았던 것으로 나타났습니다.유가가 67% 넘게 올랐지만, 코스피200을 추종하는 ETF의 상승률에는 미치지 못했습니다.금과 비트코인, 채권은 연초 대비 하락했습니다.27일 대신증권의 자산별 재테크 수익률 자료에 따르면 KODEX200은 올해 1월 2일 6만 460원에서 지난 20일에는 10만 9,285원으로 올라 80.76%의 수익률을 기록했습니다.지난 7월 극심한 변동성 장세 이후 코스피200 지수가 고점 대비 20% 넘게 하락했음에도 수익률 1위를 지켰습니다.KODEX200은 코스피200 지수 움직임을 따라가도록 설계된 ETF입니다.코스피200은 국내 증시를 대표하는 대형주 200개 종목으로 구성됩니다.KODEX200의 수익률은 5대 은행의 1년 만기 정기예금 기간 수익률인 1.99%의 약 40.6배입니다.해당 예금 수익률을 NH농협과 KB국민, 신한, 하나, 우리은행의 기준일 기본금리 평균인 연 2.77%를 토대로, 올해 1월 1일부터 9월 20일까지 262일간 수익을 일할 계산한 값입니다.수익률은 운용, 보수 및 세금 차감 전 기준입니다.수익률 2위는 서부텍사스산원유(WTI) 뉴욕 근원물이었습니다.WTI 가격은 같은 기간 배럴당 57.41달러에서 96.08달러로 올라 67.36% 상승했습니다.국내 액티브 주식형 펀드 272개의 평균 수익률도 58.07%로 집계됐습니다.운용자산 100억원 이상 펀드를 기준으로 한 수치입니다.해외 주식 수익률을 국내 주식에 크게 못 미쳤습니다.미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수를 추종하는 SPY ETF는 같은 기간 11.08% 올랐습니다.(사진=연합뉴스)