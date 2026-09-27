뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

군대서 부하 세 차례 강제추행했는데 '선고유예'

조기호 기자
작성 2026.09.27 09:41 수정 2026.09.27 10:47 조회수
군대서 부하 세 차례 강제추행했는데 '선고유예'
▲ 군인

같은 함정에서 근무하는 동성 부하를 여러 차례 강제 추행한 해군 중사에게 선고유예가 선고돼 논란이 예상됩니다.

부산지법 동부지원 형사2부(김병주 재판장)는 군인 강제추행 혐의로 기소된 A 씨에 대해 징역 6개월을 선고하면서 다만, 이 형을 유예했다고 밝혔습니다.

A 씨는 해군 중사로 근무하던 지난해 4∼5월 함정 안에서 부하인 부사관 B 씨를 세 차례 추행한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

A 씨는 함정 상황실과 복도에서 B 씨의 가슴 부위를 손으로 만졌으며, 식당에서는 가슴과 신체 주요 부위를 만진 것으로 나타났습니다.

재판부는 위계질서가 엄격한 군대에서 상관의 행위에 대항하기 어려운 부하를 상대로 추행을 반복해 죄질이 무겁다고 판단했습니다.

재판부는 피해자가 상당한 성적 불쾌감과 신체적·정신적 고통을 겪었으며, 범행이 바람직한 군 문화 형성에도 악영향을 끼쳤다고 지적했습니다.

다만 A 씨가 변론 종결 전에 피해자에게 1천만 원을 지급하고 합의해 피해자가 처벌을 원하지 않는 점 등을 유리한 사정으로 참작했습니다.

재판부는 그러면서 "이 사건을 계기로 다시는 재범하지 않을 것을 굳게 다짐하고 있어 향후 재범 가능성은 작아 보이고, 형사처벌을 받은 전력이 없는 점 등 여러 양형 조건을 종합해 형의 선고를 유예했다"고 설명했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
조기호 기자 사진
조기호 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지