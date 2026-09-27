상장사 3분기 실적 전망치 변화는…삼전닉스 상향 조정

▲ 삼성전자·SK하이닉스

국내 상장사들의 3분기 실적 전망이 기업별로 크게 엇갈리고 있습니다.절반 이상은 최근 영업이익 눈높이가 높아진 반면, 나머지는 낮아진 것으로 나타났습니다.오늘(27일) 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 21일 기준 증권사 3곳 이상이 3분기 실적 추정치를 제시한 232개 기업 중 55%에 해당하는 127개사의 3분기 영업이익 추정치가 3개월 전 대비 상향 조정됐습니다.눈높이가 하향된 기업은 105개사, 45%였습니다.3분기 영업이익 추정치가 가장 많이 상향 조정된 기업은 삼성SDI로 나타났습니다.삼성SDI의 3분기 영업이익 추정치는 석 달 전 148억원에서 1천251억원으로 8배 넘는 수준으로 상향됐습니다.ESS(에너지저장장치) 사업의 실적 개선에 더해, 완성차업체가 배터리 최소 구매 물량을 채우지 못하면서 지급하는 보상금까지 반영돼 실적 개선 기대가 커진 영향입니다.두 번째로 상향폭이 큰 종목은 컴투스로, 지난달 출시된 신작 게임 '제우스:오만의신' 흥행이 지속되면서 3분기 영업이익 추정치가 23억원에서 112억원으로 382% 상향됐습니다.뒤이어 SK이노베이션(138%), HMM(118%), S-0il(95%), 심텍(55%), HD현대(54%) 등 순으로 상향 폭이 컸습니다.지속되는 중동 긴장에 3분기 국제 유가 상승세가 이어지면서 정유주가 실적 상향폭 상위 종목에 줄줄이 이름을 올린 모습입니다.반면 3분기 영업이익 추정치가 가장 많이 하향 조정된 기업은 인텍플러스로 나타났습니다.반도체 장비 출고량이 예상보다 적었던 영향에 2분기 영업적자를 기록하면서 3분기 영업이익 전망치는 3개월 사이 35억원에서 2억원으로 95% 하향됐습니다.LG화학의 3분기 영업이익 추정치는 1천906억원으로 3개월 전(5천122억원) 대비 63% 하향돼 두 번째로 조정 폭이 컸습니다.뒤이어 미래에셋증권(-56%), 하나투어(-42%), SK오션플랜트(-38%), 에코프로비엠(-36%), 아이에스동서(-35%) 등 순으로 하향 폭이 컸습니다.(사진=연합뉴스)