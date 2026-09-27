연휴 마지막 날 524만 대 이동…오후 3시 절정

<앵커>



추석 연휴 마지막날인 오늘(27일) 귀경하는 차량들로 도로 정체가 예상됩니다. 오전부터 차가 막힐 것으로 보이는데, 경부고속도로 서울요금소에 나가있는 취재기자 연결해 자세하게 알아보겠습니다.



임지현 기자, 지금 도로 상황 어떻습니까?



<기자>



일부 구간에서 차량이 다소 막히고 있지만 이른 시간대라 전국 주요 고속도로 흐름은 비교적 원활합니다.



오전 10시쯤부터 귀경길을 중심으로 정체가 본격화할 전망입니다.



특히 서울 방향으로 오는 고속도로는 오후 3시쯤 차가 제일 막힐 것으로 한국도로공사는 내다보고 있습니다.



아침 7시 기준, 부산에서 출발하면 이곳 서울요금소까지 4시간 30분이 걸립니다.



광주에서는 3시간 25분, 강릉 2시간 40분, 목포 4시간 8분, 울산에서는 4시간 10분이 소요됩니다.



주요 구간별 교통상황 CCTV 보며 설명드리겠습니다.



먼저 경부고속도로 천안 부근입니다.



귀경 차량이 점차 늘어나기는 했지만 아직 정체가 시작되지는 않았습니다.



서해안고속도로 서평택분기점 부근 상황도 보시겠습니다.



목포 방향보다 서울 방향으로 올라오는 차량 행렬이 조금 더 많습니다.



영동고속도로 원주분기점 구간입니다.



강릉과 인천 방향 모두 소통이 원활한 상태입니다.



도로공사는 오늘 하루 교통량을 어제보다는 적은 약 524만 대로 내다봤습니다.



수도권에서 지방으로 37만 대가, 지방에서 수도권으로 49만 대가 이동해 귀경 방향에 정체가 집중될 것으로 예상됩니다.



서울로 올라가는 고속도로는 오후 3~4시쯤 가장 정체가 심해졌다가 밤 11시를 전후로 해소될 전망입니다.



귀성 방향은 온종일 비교적 원활할 것으로 보입니다.



이번 연휴 고속도로 통행료 면제 혜택은 오늘까지 적용됩니다.



(현장진행 : 서진호, 영상편집 : 신세은)