"약한 팀 아니라는 것 보여주고 싶었다"…'해란트' 이해란의 금빛 증명

한국 여자농구 대표팀 이해란이 일본과의 결승에서 24점을 올리며 12년 만의 아시안게임 금메달을 이끌었습니다.



주축 선수 2명이 빠진 상황에서 에이스 역할을 맡은 이해란은 "부담이 없었다면 거짓말"이라면서도 "우리가 약한 팀이 아니라는 걸 증명하고 싶었다"고 돌아봤습니다.



금메달을 확정한 뒤에는 "커리어에서 제일 기쁜 순간"이라며 벅찬 소감을 전했습니다.



금빛 한일전을 마친 '해란트' 이해란의 인터뷰를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재: 하성룡 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 박현철 / 제작: 스포츠취재부)