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"마지막 자유투? 아무 생각 없었어요"…'강심장' 강이슬 여자농구 우승 직후 인터뷰

작성 2026.09.27 00:48 조회수
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한국 여자농구 대표팀 주장 강이슬이 일본과의 결승에서 21점을 올리며 12년 만의 금메달을 이끌었습니다.

경기 막판 2점 차까지 쫓긴 상황에서도 침착하게 자유투를 성공시키며 승부에 쐐기를 박았습니다.

세 번째 아시안게임 만에 개인 첫 금메달을 목에 건 강이슬은 마지막 자유투 순간을 떠올리며 "아무 생각 없었다"고 말했습니다.

금메달 직후 '강심장' 강이슬의 이야기를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.

(취재: 하성룡 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 박현철 / 제작: 스포츠취재부)
영문 기사 보기 (View English Article)
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