"마지막 자유투? 아무 생각 없었어요"…'강심장' 강이슬 여자농구 우승 직후 인터뷰
한국 여자농구 대표팀 주장 강이슬이 일본과의 결승에서 21점을 올리며 12년 만의 금메달을 이끌었습니다.
경기 막판 2점 차까지 쫓긴 상황에서도 침착하게 자유투를 성공시키며 승부에 쐐기를 박았습니다.
세 번째 아시안게임 만에 개인 첫 금메달을 목에 건 강이슬은 마지막 자유투 순간을 떠올리며 "아무 생각 없었다"고 말했습니다.
금메달 직후 '강심장' 강이슬의 이야기를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.
(취재: 하성룡 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 박현철 / 제작: 스포츠취재부)
경기 막판 2점 차까지 쫓긴 상황에서도 침착하게 자유투를 성공시키며 승부에 쐐기를 박았습니다.
세 번째 아시안게임 만에 개인 첫 금메달을 목에 건 강이슬은 마지막 자유투 순간을 떠올리며 "아무 생각 없었다"고 말했습니다.
금메달 직후 '강심장' 강이슬의 이야기를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.
(취재: 하성룡 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 박현철 / 제작: 스포츠취재부)
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