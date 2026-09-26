이란 대통령 "호르무즈 재개방 평화안, 최고지도자가 승인"

▲ 마수드 페제시키안 이란 대통령

마수드 페제시키안 이란 대통령은 호르무즈 해협 재개방을 위한 자국의 새 평화안이 아야톨라 모즈타바 하메네이 최고지도자와 조율을 마친 사안이라고 현지시간 26일 밝혔습니다.이란 국영 IRNA 통신이 공개한 페제시키안 대통령의 미 CBS 방송 인터뷰 발췌본에 따르면 그는 "미국이 제안을 수용하고 의무를 이행한다면 우리도 똑같이 할 것"이라며 이같이 말했습니다.그는 "혁명 지도자(최고지도자)와의 조율은 이미 이뤄졌다"고 강조하며, 이번 호르무즈 해협 개방안이 이란 수뇌부의 총의임을 분명히 했습니다.전 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협은 7개월 가까이 이어지는 미국과 이란 간 군사적 긴장의 핵심 뇌관입니다.페제시키안 대통령은 이번 논의를 위해 군, 의회, 정부 대표 등 6인으로 구성된 특별팀이 꾸려졌으며, 이들이 평화안과 관련한 결정을 내릴 전권을 쥐고 있다고 설명했습니다.이란은 호르무즈 해협 재개방의 조건으로 ▲ 최소 120억 달러(약 16조3천억 원) 규모의 이란 해외 동결 자산 해제 ▲ 이란산 원유에 대한 제재 해제 ▲ 미국의 대이란 해상 봉쇄 종료 등을 미국 측에 요구했습니다.미국 정부는 이란의 이번 제안에 대해 아직 공식 입장을 내놓지 않았습니다.다만 도널드 트럼프 미국 대통령은 이 제안을 거부했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했습니다.한편, 페제시키안 대통령은 아랍권 매체 알자지라 방송과 인터뷰에서 대미 협상에 대한 회의감을 표출했습니다.그는 "매번 협상 이후 미국의 반복된 공격과 제재가 이어졌기 때문에 우리는 더 이상 미국과의 대화를 신뢰하지 않는다"고 날을 세웠습니다.이어 현재 카타르와 파키스탄이 이란과 미국 사이를 중재하며 이란의 메시지를 미국에 전달하고 있다고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)