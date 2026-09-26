뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

그리스 아테네 관광지서 건물 붕괴…미국인 등 6명 사망·실종

노유진 기자
작성 2026.09.26 22:14 조회수
9월 26일 토요일, 아테네 플라카 지역에서 발생한 강력한 폭발 현장에서 소방관들이 구조 작업을 펼치고 있다.
▲ 아테네 플라카 지역에서 발생한 강력한 폭발 현장에서 소방관들이 구조 작업을 펼치고 있다.

관광객들이 많이 찾는 그리스 수도 아테네의 유서 깊은 지역에서 주거용 건물이 무너져 미국인 관광객 등 6명이 죽거나 실종됐습니다.

현지 유력지 카티메리니에 따르면, 구조 당국은 그리스에서 가장 유명한 관광 명소인 아크로폴리스 인근 플라카 지구에서 붕괴한 건물 잔해를 수색한 결과 현재까지 총 4명의 시신을 수습해 신원 확인 작업을 벌이고 있다고 26일(현지시간) 밝혔습니다.

사고가 난 2층짜리 주택에서는 지난 25일 오전 대규모 가스 누출로 추정되는 폭발이 일어났습니다.

당국은 소방관 30명과 구조견 3마리, 열화상 카메라 등을 투입해 실종자 구조·수색에 나섰습니다.

당국은 이번 사고로 1층을 빌려 체류하던 미국인 관광객 4명, 2층에 거주하던 영국인과 그리스인 커플 등 총 6명이 희생된 것으로 보고, 추가 실종자를 찾는 작업을 이어가고 있습니다.

사고 현장을 담은 영상에는 거리 곳곳에 잔해가 흩어져 있고, 파편에 맞아 주차된 차량들이 파손된 모습이 담겼습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
노유진 기자 사진
노유진 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지