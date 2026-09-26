지뢰 사고 DMZ 내 예비조사…"고의 지연" vs "매국적 행태"

합동참모본부와 UN군사령부 군사정전위원회는 오늘(26일) 오후, 서부전선 비무장지대에 군 장병 20여 명을 투입했습니다.



지뢰 폭발 사고 현장조사에 앞서 예비조사를 실시한 겁니다.



사고 현장에 투입될 장병들의 진입로 확보를 비롯해 안전 확보를 위한 작전환경평가가 진행된 걸로 전해졌습니다.



다만, 사고 현장까지 접근하진 않았고, 안전이 확인된 지역까지만 진입한 걸로 알려졌습니다.



2시간 넘게 이어진 예비조사를 토대로 군은 조만간 지뢰 폭발이 북한군 소행인지 여부를 확인하기 위한 현장조사 일정을 확정할 방침입니다.



정치권에선 현장조사 시기를 놓고 공방이 이어졌습니다.



국민의힘은 이재명 정부가 북한의 눈치를 보느라 현장조사를 고의로 늦추고 있다고 주장했습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인: 이재명 정부는 지금 이 순간에도 현장조사조차 미루며 '위험해서 조심스럽게 접근하고 있다'는 기만적 변명만 늘어놓고 있습니다.]



정점식 원내대표는 "정부가 부상 장병들을 남의 아들 취급한다"며 "지뢰 폭발의 범인이 누군지 육하원칙에 따라 신속하게 발표하라"고 촉구했습니다.



반면, 민주당은 국민의힘의 공세에 대해 "장병의 생명과 안보를 정쟁에 이용하는 매국적 행태"라고 성토했습니다.



[김병주/국회 국방위 간사(민주당): 그 위험천만한 사지에 충분한 대비도 없이 다시 들어가라는 말은 진상 규명이 아닙니다. 또 다른 희생자를 만들란 말과 똑같습니다.]



다만, 5선 박지원 의원이 '우리 군인이 사고를 당했다면, 사실대로 밝혀야 국민이 이해한다'는 글을 SNS에 올리는 등 민주당 일각에서도 정부 대응을 질타하는 목소리가 있습니다.



(취재: 고정현, 영상취재: 김용우, 영상편집: 장현기, 제작: 디지털뉴스부)