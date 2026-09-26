남자 사브르 4연패·e스포츠 첫 금…카누·다이빙·사격도 '메달 행진'

▲ 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 남자 사브르 단체 한국과 일본의 결승. 한국 오상욱이 승리한 뒤 포효하고 있다.

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한국 펜싱 남자 사브르가 결승에서 일본을 상대로 대역전승을 거두며 아시안게임 단체전 4연패의 금자탑을 쌓아 올렸고, e스포츠 대전격투 대표팀도 숙적 일본을 물리치고 사상 첫 금메달을 따냈습니다.오상욱, 박상원(이상 대전광역시청), 도경동(대구광역시청), 황희근(국군체육부대)으로 구성된 남자 사브르 대표팀은 오늘(26일) 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 사브르 단체전 결승에서 개최국 일본을 45-44로 꺾고 정상에 올랐습니다.2014년 인천, 2018년 자카르타·팔렘방, 2022년 항저우 대회에 이은 단체전 4연패입니다.앞서 개인전 2연패를 달성했던 에이스 오상욱은 44-44로 맞선 9바우트 승부처에서 전광석화 같은 찌르기로 마지막 포인트를 뽑아내며 2회 연속 2관왕에 올랐습니다.아시안게임 통산 5번째 금메달을 목에 건 오상욱은 한국 선수 최다 금메달 기록 보유자인 선배 구본길(6개)을 1개 차로 바짝 추격했습니다.앞서 열린 여자 플뢰레 단체전 결승에서 일본에 1점 차로 아쉽게 져 은메달에 머물렀던 한국 펜싱은 남자 사브르의 극적인 끝내기로 통쾌하게 설욕했습니다.e스포츠에서도 값진 금메달이 탄생했습니다.연제길, 배재민, 이광노가 나선 한국 대표팀은 아이치 스카이 엑스포에서 열린 e스포츠 대전격투 게임 종목 결승전에서 개최국 일본을 세트 스코어 5-2로 꺾고 사상 첫 금메달을 목에 걸었습니다.스트리트 파이터 6, 철권 8, 더 킹 오브 파이터즈 XV를 번갈아 치른 결승에서 한국은 2-2 팽팽한 균형을 깬 뒤 배재민과 연제길의 연속 승리로 승기를 잡고 정상에 올랐습니다.e스포츠 뿌요뿌요 챔피언스 종목에 나선 강동신은 결승전에서 일본의 11살 '신동' 구리하라 유키에게 2-10으로 패해 은메달을 획득했습니다.구리하라는 역대 아시안게임 최연소 금메달리스트로 이름을 올렸습니다.'효자 종목'으로 거듭난 카누 스프린트에서는 은메달 2개가 쏟아졌습니다.남자 카약 1인승 500ｍ 결승에 출전한 장상원은 1분 44초 433으로 우즈베키스탄의 샤흐리요르 마흐카모프(1분 43초 642)에 이어 은메달을 목에 걸었습니다.앞서 카약 4인승 500ｍ 금메달을 목에 걸었던 장상원은 이번 대회 두 번째 메달을 수확했습니다.혼성 카약 2인승 500ｍ 결승에서는 최민규-선민주 조가 1분 40초 349로 중국(1분 39초 444)에 이어 은메달을 추가했습니다.카약 4인승 우승 멤버였던 최민규 역시 대회 두 번째 메달을 챙겼습니다.다이빙과 사격에서는 동메달이 나왔습니다.여자 다이빙의 김나현(강원특별자치도청)-문나윤(제주특별자치도청) 조는 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 싱크로 10ｍ 플랫폼 결승에서 1∼5차 시기 합계 276.90점을 받아 중국(347.82점)과 북한(317.64점)에 이어 동메달을 따냈습니다.사격 여자 50ｍ 소총 3자세 결선에서는 생애 첫 아시안게임에 출전한 김지은이 348.4점으로 3위에 오르며 2014 인천 대회 정미라(은메달) 이후 12년 만에 이 종목 메달을 한국에 안겼습니다.세계 최강 양궁 대표팀은 시드를 정하기 위한 랭킹 라운드부터 기록 행진을 벌이며 전 종목 석권을 향한 쾌조의 출발을 알렸습니다.강채영(현대모비스)은 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 대회 양궁 리커브 여자 랭킹 라운드에서 720점 만점에 685점을 쏴 1위로 본선에 진출했고, 남자 리커브에서는 김제덕(예천군청)이 693점으로 2위를 차지했습니다.리커브 남녀 단체전과 혼성 단체전은 모두 1위로 1번 시드를 싹쓸이했습니다.구기 종목에서는 남녀 핸드볼이 동반 낭보를 전했습니다.조영신 감독이 이끄는 남자 핸드볼 대표팀은 8강전에서 중국을 32-26으로 완파하고 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만에 4강 진출에 성공했습니다.대표팀은 모레(28일) 대회 4연패를 노리는 강호 카타르와 결승 진출을 다툽니다.또 한국 여자 핸드볼 대표팀은 베트남을 46-18로 완파하고 5전 전승을 거뒀습니다.한국은 내일(27일) 저녁 6시 같은 장소에서 열릴 풀리그 최종전인 일본과 대결합니다.이 경기에서 비기거나 승리하면 한국은 금메달을 획득합니다.우리나라는 오늘(26일) 저녁 7시 30분 현재 금메달 15개와 은메달 21개, 동메달 36개로 종합 3위를 달리고 있습니다.1위는 중국(금 105개), 2위는 일본(금 31개)입니다.우즈베키스탄이 금메달 8개에 은메달 17개, 동메달 9개로 카자흐스탄을 밀어내고 4위로 올라섰습니다.(사진=AP, 연합뉴스)