'대역전승' 펜싱 남자 사브르, 일본 꺾고 금메달…오상욱 2관왕

▲ 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 남자 사브르 단체 한국과 일본의 결승. 박상원, 오상욱, 도경동, 황희근이 입장하고 있다.

한국 펜싱 남자 사브르 대표팀이 아시안게임 단체전 4회 연속 금메달 금자탑을 세웠습니다.오상욱, 박상원(이상 대전광역시청), 도경동(대구광역시청), 황희근(국군체육부대)으로 구성된 남자 사브르 대표팀은 오늘(26일) 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 사브르 단체전 결승에서 일본을 45-44로 따돌리고 우승을 차지했습니다.이번 대회 대한민국 선수단의 15번째 금메달입니다.한국은 아시안게임 남자 사브르 단체전에서 2014년 인천, 2018년 자카르타·팔렘방, 2023년 열린 2022 항저우 대회에 이어 4연패에 성공했습니다.지난 23일 개인전에서 타이틀 방어에 성공했던 '에이스' 오상욱은 단체전에서도 동료들과 우승을 합작하며 2회 연속 2관왕에 올랐습니다.오상욱은 아시안게임 통산 5번째 금메달을 목에 걸어 한국 선수 최다 금메달 기록을 보유한 사브르 선배 구본길(6개)에게 하나 차로 다가섰습니다.한국은 올림픽에서 2012년 런던, 2021년 열린 2020 도쿄 대회, 2024년 파리 대회까지 3회 연속 남자 사브르 단체전 금메달을 획득하고 아시안게임에서도 10년 넘게 패권을 유지하며 '최강' 이미지를 더욱 공고히 했습니다.펜싱 단체전은 각국의 개인전 성적에 따라 배정되는 시드를 토대로 대진을 정해 토너먼트로 우승을 다툽니다.한국은 1번 시드를 받아 16강은 부전승으로 통과했고, 8강전에선 인도를 45-25, 홍콩과의 준결승전에선 45-24로 쾌승을 거뒀습니다.오늘 여자 플뢰레 단체전 결승에서 한국이 일본에 한 점 차 역전패를 당하고 난 뒤 이어진 남자 사브르 단체전 결승에서도 한일전이 성사돼 한국으로선 설욕전이 됐습니다.박상원이 가장 먼저 출격해 일본의 간판 고쿠보 마오와의 대결에서 5-3으로 기선을 제압했고, 이어 오상욱이 일본의 베테랑 요시다 겐토를 상대로 10-6으로 벌렸습니다.도경동이 쓰보 하야토와 만난 3라운드 이후 15-8로 더 달아난 한국은 박상원이 4라운드에서 요시다의 노련한 플레이에 고전하기도 했으나 20-16으로 잘 마무리했습니다.5라운드에서는 도경동이 고쿠보의 추격을 뿌리치며 25-21 리드를 지켜나갔고, 오상욱이 6라운드에서 쓰보에게 쫓기다가 30-26 우위를 이어가 4연패에 바짝 다가선 듯했습니다.하지만 7라운드를 시작하자마자 도경동이 요시다에게 6점을 연속으로 내줘 30-32 역전을 허용했고, 결국 35점째는 먼저 내주며 32-35로 밀리고 말았습니다.한국은 박상원이 쓰보를 상대로 8라운드 34-38에서 5연속 득점으로 재역전에 성공했으나 39-39에서 통한의 한 점을 실점해 열세를 쉽게 면치 못했습니다.한 점 뒤진 채 마지막 9라운드를 맞이한 오상욱도 고쿠보를 상대로 41-44까지 끌려다니며 절체절명의 위기를 맞이했지만, 한 점만 더 내주면 그대로 패배로 끝나는 상황에서 오상욱이 4득점을 연이어 몰아치며 대역전극을 완성했습니다.단체전 둘째 날인 이날 한국 펜싱은 남자 사브르의 금메달과 여자 플뢰레의 은메달 하나씩을 추가해 이번 대회 금메달 3개, 은메달 3개, 동메달 2개를 획득했습니다.이번 대회 펜싱 마지막 날인 내일(27일)에는 남자 에페와 여자 사브르 단체전이 열립니다.(사진=연합뉴스)