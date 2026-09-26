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한국 펜싱 남자 사브르, 아시안게임 단체전 4연패…오상욱 2관왕 [AG 영상]

작성 2026.09.26 19:38 조회수
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한국 펜싱 남자 사브르 대표팀이 아시안게임 4회 연속 금메달 금자탑을 세웠습니다.

오상욱, 박상원(이상 대전광역시청), 도경동(대구광역시청), 황희근(국군체육부대) 선수로 구성된 남자 사브르 대표팀은 현지시간 26일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 사브르 단체전 결승에서 일본을 45대 44로 따돌리고 우승을 차지했습니다.

이번 대회 대한민국 선수단의 15번째 금메달입니다.

한국은 아시안게임 남자 사브르 단체전에서 2014년 인천, 2018년 자카르타·팔렘방, 2023년 열린 2022 항저우 대회에 이어 4회 연속 금메달을 가져왔습니다.

23일 개인전에서 타이틀 방어에 성공했던 에이스 오상욱 선수는 단체전에서도 동료들과 우승을 합작하며 2회 연속 2관왕에 등극했습니다.
 
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