'무릎'도 감탄한 감독의 작전…39·41·45세가 완성한 '금빛 시나리오'

2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 대전격투 대표팀이 결승에서 일본을 5대 2로 꺾고 금메달을 따냈습니다.



배재민(무릎)·연제길(DakCorgi)·이광노(MadKOF)는 1대 2로 뒤진 상황에서 내리 4세트를 따내며 승부를 뒤집었습니다.



경기 뒤 배재민은 감독이 짠 시나리오가 "스코어까지 거의 그대로" 맞아떨어졌다고 밝혔고, 강성훈 감독은 "킹오파로 압도하고 철권으로 버티고 스파로 변수를 만든다"는 전략을 공개했습니다.



39·41·45세 격투 고수들이 완성한 금빛 시나리오를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재: 유병민 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 최대웅 / 제작: 스포츠취재부)