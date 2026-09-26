뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'무릎'도 감탄한 감독의 작전…39·41·45세가 완성한 '금빛 시나리오'

작성 2026.09.26 19:31 조회수
PIP 닫기
2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 대전격투 대표팀이 결승에서 일본을 5대 2로 꺾고 금메달을 따냈습니다.

배재민(무릎)·연제길(DakCorgi)·이광노(MadKOF)는 1대 2로 뒤진 상황에서 내리 4세트를 따내며 승부를 뒤집었습니다.

경기 뒤 배재민은 감독이 짠 시나리오가 "스코어까지 거의 그대로" 맞아떨어졌다고 밝혔고, 강성훈 감독은 "킹오파로 압도하고 철권으로 버티고 스파로 변수를 만든다"는 전략을 공개했습니다.

39·41·45세 격투 고수들이 완성한 금빛 시나리오를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.

(취재: 유병민 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 최대웅 / 제작: 스포츠취재부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지