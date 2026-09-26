여자 양궁 강채영, 랭킹 라운드서 대회 신기록

▲ 강채영

한국 양궁 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 랭킹 라운드에서 대회 신기록을 쏟아내며 전 종목 석권을 향한 쾌조의 출발을 알렸습니다.강채영(현대모비스)은 오늘(26일) 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 대회 양궁 리커브 여자 랭킹 라운드에서 720점 만점에 685점을 쏴 1위로 본선에 진출했습니다.강채영은 이날 아시안게임 대회 기록을 갈아치우며 절정의 감각을 보여줬습니다.함께 출전한 오예진(광주은행텐텐양궁단)이 678점으로 3위, 이윤지(현대모비스)가 677점으로 4위에 자리해 한국 선수 전원이 최상위권에 포진했습니다.세 선수의 점수를 합산한 여자 단체전 랭킹 라운드에서도 한국은 합계 2천40점으로 대회 신기록을 수립하며 중국(1천992점)을 여유 있게 제치고 1위에 올랐습니다.남자 리커브에서는 김제덕(예천군청)이 693점으로 2위를 차지했습니다.이우석(코오롱엑스텐보이즈)은 687점으로 4위, 김우진(청주시청)은 684점으로 6위에 자리했습니다.한국 남자 대표팀은 세 선수의 고른 활약에 힘입어 단체전 합계 2천64점을 기록, 대회 신기록을 세우며 인도(2천39점)를 따돌리고 1위를 차지했습니다.남녀 개인전 1위인 김제덕과 강채영의 점수를 합산한 리커브 혼성 단체전 랭킹 라운드 역시 합계 1천378점으로 대회 신기록을 작성하며 1위를 굳건히 지켰습니다.이로써 한국 리커브는 남녀 단체전과 혼성 단체전 1번 시드를 싹쓸이했습니다.이어 열린 컴파운드 랭킹 라운드에서도 태극 궁사들의 선전이 이어졌습니다.남자 개인전에서는 최용희(현대제철)가 711점을 쏴 중국의 랴오자하오, 류진이(이상 712점)에 이어 3위에 자리했습니다.김종호(현대제철)와 최은규(울산남구청)는 나란히 706점이었으나 10점 개수에서 순위가 갈려 각각 8위와 10위였습니다.남자 단체전에서 한국은 합계 2천123점으로 중국(2천130점)에 이어 2위에 올랐습니다.여자 컴파운드 개인전에서는 박정윤(창원시청)이 702점으로 3위, 강연서(부천 G-스포츠)가 701점으로 4위, 박예린(한국체육대학교)이 693점으로 24위에 이름을 올렸습니다.여자 단체전에서는 합계 2천96점으로 중국, 인도(이상 2천99점)에 이어 3위를 마크했습니다.남녀 최고 득점자가 나선 컴파운드 혼성 단체전에서는 최용희와 박정윤이 1천413점을 합작해 인도(1천414점)에 불과 1점 뒤진 3위(10점 수 차이)로 본선 시드를 배정받았습니다.(사진=대한양궁협회 제공, 연합뉴스)