4연패 도전하는 남자 핸드볼, 4강서 카타르와 맞대결

▲ 남자 핸드볼 한국-카자흐스탄 경기 장면

남자 핸드볼 대표팀이 아시안게임에서 8년 만에 4강에 복귀했습니다.조영신 감독이 지휘하는 대표팀은 26일 일본 아이치현 가스가이 체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 8강전에서 중국을 32-26으로 꺾었습니다.이로써 대표팀은 동메달을 획득한 2018 자카르타·팔렘방 대회 이래 8년 만에 4강에 올랐습니다.우리나라는 4회 연속 우승에 도전하는 카타르와 모레(28일) 오후 5시 30분 아이치현 이나자와 엔트리오에서 결승 진출을 다툽니다.카타르는 8강전에서 이란을 31-25로 따돌렸습니다.우리나라는 5-5로 맞선 전반 초반 김진영(상무)의 돌파 득점, 전진수(인천도시공사)와 연민모(하남시청)의 연속 3득점을 묶어 8-5로 달아나며 격차를 벌렸습니다.전반을 16-12, 넉 점 앞선 채 마친 우리나라는 간격을 잘 유지하다가 후반 종료 약 5분을 앞두고 27-22에서 박세웅(SK호크스)의 6ｍ 슛 두 방과 김락찬(인천도시공사)의 9ｍ 골을 앞세워 30-22로 도망가 4강행을 자축했습니다.김락찬과 박세웅이 6골씩 터뜨리며 공격을 주도했고, 김진영과 이요셉(인천도시공사)이 5점씩 거들었습니다.(사진=2026 아이치·나고야 아시안게임 조직위원회 제공, 연합뉴스)