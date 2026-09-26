한국 남자 수구…사상 첫 중국에 승리

▲ 한효민의 강력한 슈팅

한국 남자 수구가 아시안게임 사상 최초로 수구에서 중국을 꺾었습니다.한국 대표팀은 26일 일본 나고야 종합체육관 레인보우 풀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 수구 조별리그 B조 1차전에서 중국을 15-14로 제압했습니다.경기 내내 엎치락뒤치락하는 치열한 시소게임이 이어졌습니다.한국은 1쿼터를 3-1로 앞서며 기선을 잡았으나 2쿼터와 3쿼터에서 중국의 거센 반격에 밀리며 3쿼터 종료 시점까지 10-10으로 팽팽히 맞섰습니다.승부는 마지막 4쿼터 난타전에서 갈렸습니다.양 팀은 4쿼터에만 9골을 주고받으며 공방을 펼쳤습니다.14-14로 팽팽하던 경기 종료 4.8초 전, 한국은 한효민(광주전남체육회)이 골망을 흔들며 15-14로 앞섰습니다.그리고 중국의 마지막 공세를 침착하게 막아내며 극적인 1점 차 승리를 완성했습니다.공격에서는 한효민이 팀 내 최다인 4골을 터뜨리며 공격을 주도했습니다.조별리그 첫 경기에서 까다로운 상대 중국을 꺾고 산뜻하게 출발한 한국은 기분 좋은 첫 승과 함께 토너먼트 진출을 향한 유리한 고지를 점했습니다.한국 남자 수구는 1990 베이징 대회 이후 36년 만의 메달을 노립니다.(사진=신화, 연합뉴스)