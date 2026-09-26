한국 남자 수구…사상 첫 중국에 승리

▲ 한효민의 강력한 슈팅
한국 남자 수구가 아시안게임 사상 최초로 수구에서 중국을 꺾었습니다.
한국 대표팀은 26일 일본 나고야 종합체육관 레인보우 풀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 수구 조별리그 B조 1차전에서 중국을 15-14로 제압했습니다.
경기 내내 엎치락뒤치락하는 치열한 시소게임이 이어졌습니다.
한국은 1쿼터를 3-1로 앞서며 기선을 잡았으나 2쿼터와 3쿼터에서 중국의 거센 반격에 밀리며 3쿼터 종료 시점까지 10-10으로 팽팽히 맞섰습니다.
승부는 마지막 4쿼터 난타전에서 갈렸습니다.
양 팀은 4쿼터에만 9골을 주고받으며 공방을 펼쳤습니다.
14-14로 팽팽하던 경기 종료 4.8초 전, 한국은 한효민(광주전남체육회)이 골망을 흔들며 15-14로 앞섰습니다.
그리고 중국의 마지막 공세를 침착하게 막아내며 극적인 1점 차 승리를 완성했습니다.
공격에서는 한효민이 팀 내 최다인 4골을 터뜨리며 공격을 주도했습니다.
조별리그 첫 경기에서 까다로운 상대 중국을 꺾고 산뜻하게 출발한 한국은 기분 좋은 첫 승과 함께 토너먼트 진출을 향한 유리한 고지를 점했습니다.
한국 남자 수구는 1990 베이징 대회 이후 36년 만의 메달을 노립니다.
(사진=신화, 연합뉴스)
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