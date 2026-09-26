스트레이키즈 멕시코 공연 찾은 이 대통령 부부…"K팝 사랑에 감사"

▲ 기념촬영하는 이재명 대통령 부부와 박진영 위원장

멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 부인 김혜경 여사와 함께 K팝을 사랑하는 청소년들을 만나고 아이돌 그룹 '스트레이키즈' 콘서트를 잠시 관람했습니다.이 대통령은 현지시간 25일 밤, 멕시코시티 GNP 스타디움을 찾았습니다.콘서트 시작 전, 이 대통령과 김혜경 여사는 멕시코 청소년 10명을 미리 만나 K팝에 대한 관심을 공유했습니다.한 참석자는 "한 번도 이런 데에 안 와 봤다"라며, 들뜬 모습을 보이기도 했습니다.이 대통령 부부는 참석자들에게 "K팝을 사랑해주셔서 감사하다"며 '안녕'이라 적힌 에코백을 건넸습니다.에코백엔 농심 4종 패키지(담요, 부채, 열쇠고리, 네임태그)와 아모레퍼시픽 화장품 선물세트, 모나크하우스 K-박람회 모자, 키캡, 파우치 등, LG생활건강 화장품세트 등이 담겨 있었습니다.이 대통령은 "K팝을 이렇게 사랑해 주시는 것에 대해 정말로 감사하게 생각한다"며 "문화는 사람과 사람을 연결할 뿐만 아니라 국가와 국가도 연결해 주는 것 같다"고 말했습니다.그러면서 "어릴 때 꿈이 대형 공연장에 가서 공연을 즐기는 것이지만 결국 이루지 못했다. 청소년기에 저도 그 꿈을 이뤘으면 어땠을까 생각을 가끔한다"며 "여러분은 오늘 그런 기회를 갖게 돼 축하한다"고 언급했습니다.이어 "아마 평생 간직할 좋은 추억이 될 텐데, 오늘 공연 즐겁게 즐기라"고 덧붙였습니다.김 여사도 "오늘 이 공연이 여러분 인생에서 잊혀지지 않는 밤이 되길 바란다"며 "한국의 K팝을 사랑해 주셔서 정말 감사하다"고 말했습니다.김 여사는 멕시코 청소년들에게 좋아하는 그룹 멤버를 물었는데, 한 참석자가 '필릭스'라 답하자 "오, 똑같다"라고 호응하기도 했습니다.또 다른 학생이 '방찬'이라고 답하자 동석한 스트레이키즈 소속사 JYP엔터네인먼트 CCO(창의성총괄책임자)인 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 '방찬은 그룹 리더'라고 설명했습니다.이에 김 여사가 "방버지(방찬+아버지)라고 하는"이라며 방찬의 별칭을 말하자 박 위원장이 놀라는 모습이 포착되기도 했습니다.공연 시작 이후 이 대통령 부부는 멕시코 청소년들과 공연장 2층 발코니석으로 이동해 잠시 공연을 관람했습니다.응원봉을 흔들며 관람객들에게 인사하자 관중들이 '꼬레아(한국)'을 연호하기도 했습니다.오늘 행사에는 이재정 국회 문화체육관광위원장, 최휘영 문화체육관광부 장관과 클라우디아 쿠리엘 데 이카사 멕시코 문화부 장관도 함께 했습니다.(사진=연합뉴스)