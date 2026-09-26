“초조함은 전혀” 하품하더니 압승…금메달에도 덤덤한 11살 뿌요뿌요 챔피언

2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 뿌요뿌요 결승에서 일본의 구리하라 유키가 한국 강동신을 10대 2로 꺾고 금메달을 차지했습니다.



만 11살의 구리하라는 아시안게임 역대 최연소 메달리스트이자 최연소 금메달리스트 기록을 새로 썼습니다.



결승을 앞두고 하품을 하고, 우승 뒤에도 담담했던 구리하라는 인터뷰에서 보석 이야기가 나오자 영락없는 초등학생의 모습을 보이기도 했습니다.



범상치 않은 11살 챔피언과 은메달리스트 강동신의 이야기를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재: 김태원 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 양현철 / 제작: 스포츠취재부)