김지은, 사격 여자 50m 소총 3자세 동메달

▲ 김지은

생애 첫 아시안게임에 나선 김지은(IBK기업은행)이 성인 국제대회 첫 결선에서 동메달을 목에 걸었습니다.김지은은 26일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 50ｍ 소총 3자세 결선에서 348.4점을 기록해 3위에 올랐습니다.한국 선수가 아시안게임 여자 50ｍ 소총 3자세 개인전에서 메달을 획득한 건 2014년 인천 대회 은메달리스트 정미라 이후 12년 만입니다.금메달과 은메달은 중국의 한자위(359.0점)와 장리위앤(358.8점)이 거머쥐었습니다.한자위는 359.0점을 기록해 소피야 슐젠코(카자흐스탄)가 지난 2월 인도 뉴델리에서 세운 종전 아시아 기록(358.2점)을 0.8점 경신하며 금메달을 차지했습니다.격발이 빠른 김지은은 이날 결선에서 과감한 사격으로 초반부터 선두권을 달렸습니다.슬사에서 103.3점을 쏴 아리나 말리놉스카야(카자흐스탄·103.4점)에 0.1점 뒤진 2위에 오른 김지은은 가장 먼저 사격을 마치고 복사 준비에 들어갔습니다.복사에서 103.0점을 보태 합계 206.3점으로 2위를 지켰습니다.입사에 들어간 김지은은 첫 5발에서 50.0점에 그쳐 합계 256.3점으로 5위까지 밀렸습니다.그러나 다음 5발을 모두 10점대에 명중해 51.3점을 보태면서 307.6점으로 4위까지 올라섰습니다.한 발씩 탈락자를 가리는 승부에서도 과감한 격발을 이어갔습니다.10.5점을 쏴 2위로 도약한 뒤 9.5점으로 다시 4위에 내려갔습니다.하지만 메달의 향방이 걸린 다음 발에 10.5점을 쐈고, 3위였던 틸로타마 센(인도)이 9.4점에 그치면서 김지은은 동메달을 확보했습니다.동메달을 확보한 김지은은 격발 이후에 미소를 띠었습니다.이어 마지막 발에서도 10.3점을 쐈으나 순위를 더 끌어올리지는 못했습니다.앞서 김지은은 본선 마지막 5발을 모두 10점에 꽂는 뒷심을 발휘해 588점(엑스텐 28개), 전체 7위로 결선에 극적으로 진출했습니다.김지은과 김보경, 오세희가 나선 한국은 단체전에서는 1천749점으로 6위에 머물러 입상하지 못했습니다.(사진=연합뉴스)