"당신은 유시민 못 이깁니다"…한동훈이 직격 날린 이유는

무소속 한동훈 의원이 이재명 대통령과 유시민 작가의 검찰개혁 공방을 두고 "당신은 유시민을 못 이긴다"고 직격했습니다.



한 의원은 오늘(26일) 페이스북을 통해 "우리 귀한 장병의 발목을 절단한 지뢰 공격 현장 조사는 추석 연휴 빨간 날 뒤로 미뤄도, 유시민 씨와의 이전투구는 외교하러 나가서도 도저히 미룰 수 없나 보다"라며, "대통령이 정치인도 아닌 자기 진영 평론가를 상대로 각 잡고 소송을 건다는 것이 황당하다"고 밝혔습니다.



최근 유시민 작가가 이 대통령의 검찰개혁 구상을 두고 "국민을 속인 것"이라고 하자 청와대가 '대통령의 검찰개혁 의지를 왜곡했다'고 유감을 표명한 걸 비판한 겁니다.



한 의원은 또 유 작가의 '노무현재단 계좌추적 가짜뉴스' 논란 당시 자신이 법적 대응을 통해 공개 사과문을 받아냈던 경험을 언급하면서, "유시민 씨를 이긴 유경험자로서 이재명 대통령에게 충고한다"며 "당신은 유시민 못 이긴다"고 주장했습니다.



한 의원은 "걱정스럽게도 이 대통령 멘탈 깨진 것 같다"며 "멘탈 꽉 잡고 '지뢰공격 현장조사' 지시하고, 외교하러 해외에 나갔으면 유시민 얘기 말고 외교를 하라"고 꼬집기도 했습니다.



(취재 : 이호건 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)