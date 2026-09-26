추석 연휴 셋째 날 귀경길 정체 본격화…부산→서울 7시간 50분

▲ 경부고속도로

추석 연휴 셋째 날인 오늘(26일) 오후 귀경 행렬이 이어지며 서울로 향하는 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있습니다.한국도로공사에 따르면 낮 1시 기준 전국 주요 도시에서 서울 요금소까지 예상 소요 시간은 부산 7시간 50분, 울산 7시간 30분, 목포 6시간 50분, 대구 6시간 50분, 광주 6시간 30분, 강릉 5시간, 대전 3시간 30분입니다.오전 9시쯤보다 전 구역에서 50분∼1시간 30분가량 소요 시간이 늘었습니다.서울로 돌아가는 차량이 몰리는 귀경길에서 이른 시각부터 정체가 시작돼 오후 들어 극심해지는 흐름입니다.경부고속도로 서울 방향은 금호분기점∼칠곡분기점 3㎞, 비룡분기점∼대전터널 2㎞, 상서 나들목∼신탄진 부근 5㎞, 옥산 나들목∼청주 휴게소 부근 15㎞, 달래내 부근∼반포 9㎞ 등이 두루 정체 상탭니다.서해안고속도로도 서울 방향 중 목포∼몽탄1터널 부근 9㎞, 당진∼행당도 휴게소 부근 13㎞, 발안∼화성 휴게소 부근 4㎞ 등 수십 ㎞ 도로가 혼잡합니다.중부내륙고속도로 양평 방향은 칠서∼남지 부근 6㎞, 선산 휴게소∼상주터널 부근 5㎞, 감곡 부근∼여주분기점 14㎞ 등에서 차량이 느리게 가고 있습니다.귀경 방향은 오후 4∼5시쯤 정체가 절정에 달한 뒤 다음 날 새벽 2∼3시쯤 풀릴 것으로 한국도로공사는 전망했습니다.반대로 서울에서 각 도시까지 소요 시간은 부산 5시간 30분, 울산 5시간 10분, 대구 4시간 30분, 목포 3시간 40분, 강릉 2시간 50분, 광주 3시간 20분, 대전 1시간 40분 등으로 귀성길은 상대적으로 정체가 덜합니다.서울에서 각 도시까지 이어지는 고속도로의 경우 경부선 도동분기점 부근 1㎞, 서해안선 순산터널 부근 2㎞, 중부내륙선 여주 분기점 부근 5㎞ 등 정체 구간이 짧게 형성됐습니다.도로공사는 귀성길의 경우 오후 4∼5시쯤까지는 일부 정체가 이어지다가 오후 7∼8시쯤 해소될 것으로 내다봤습니다.이날 전국 교통량은 590만 대가량으로 전망됐습니다.수도권에서 지방으로 38만 대, 지방에서 수도권으로 52만 대가 이동할 것으로 예상됩니다.많은 차량이 속속 귀경길에 오르면서 오후 들어 서울 시내 주요 도로에서도 정체가 나타나고 있습니다.서울시 교통정보 시스템에 따르면 강변북로 상행은 가양대교 북단∼서강대교 북단, 반포대교 북단∼성수대교 등 구간이 정체 상태이며, 하행은 전 구간이 원활합니다.올림픽대로 역시 가양대교 남단∼양화대교 남단, 성수대교 남단∼영동대교 남단 등 상행 구간에서 차량이 속도를 내지 못하고 있습니다.(사진=연합뉴스)