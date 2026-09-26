'절대 1강' 안세영, 첫 판 20분 만에 완승…사상 첫 2연패 시동

▲ 안세영이 경기 승리 후 인사하고 있다

안세영(삼성생명)이 개인전 첫 경기부터 20분 만에 완승하며 아시안게임 여자 배드민턴 단식 역사상 첫 2연패를 향해 쾌조의 출발을 알렸습니다.여자 배드민턴 단식 세계랭킹 1위 안세영은 오늘(26일) 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강전에서 카밀라 스마굴로바(카자흐스탄)를 2-0(21-5 21-5)으로 가볍게 완파했습니다.압도적인 경기력이었습니다.초반부터 벽같이 탄탄한 안세영의 수비에 가로막힌 상대 선수는 좀처럼 활로를 찾지 못했고, 빈틈을 찌르는 안세영의 날카로운 공격에 속절없이 무너졌습니다.대회 일정상 32강과 16강전을 하루에 모두 치러야 하는 안세영은 체력을 최대한 아끼며 두 게임을 통틀어 단 10점만 내준 채 여유롭게 16강에 안착했습니다.안세영은 16강에서 스리랑카의 라니트마 티누디 웨이헤나 리야나게와 맞붙습니다.이번 대회에서도 압도적인 우승 후보 0순위로 꼽히는 안세영은 새 역사에 도전합니다.2022 항저우 아시안게임에서 단체전과 단식을 석권했던 안세영이 이번 대회 단식 정상에 오르면, 아시안게임 배드민턴 여자 단식 역사상 최초로 2연패라는 대업을 달성하게 됩니다.(사진=연합뉴스)