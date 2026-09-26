백악관, CNN '에어포스원 탑승' 차단…공동취재단 운영 또 차질

▲ 미중정상회담 행사를 취재하는 CNN의 카메라

백악관이 법원 결정으로 출입이 재개된 CNN을 상대로 이번엔 대통령 전용기 동행 취재를 제한할 방침이라고 워싱턴포스트가 현지시간 25일 보도했습니다.소식통에 따르면 백악관은 26일로 예정된 트럼프 대통령의 테네시주 녹스빌 방문 때 CNN 취재진의 에어포스원 동승을 허용하지 않기로 했습니다.앞서 트럼프 대통령은 지난 18일 CNN과 MS나우, 폴리티코 등 3개 언론사를 '가짜 뉴스'로 규정하고 백악관 출입을 금지하겠다고 발표했습니다.이에 대해 해당 언론사들은 백악관 출입금지 조치가 언론 자유를 규정한 수정헌법 제1조 위반이라며 법원에 임시제한명령을 신청했고, 법원은 24일 출입 제한 조치를 일시적으로 중단시켰습니다.이에 따라 CNN이 포함된 방송사 순번제 공동취재단은 트럼프 대통령에 대한 취재를 재개했습니다.취재 재개 첫날인 25일에는 CBS가 공동취재를 맡아 시진핑 중국 국가주석과 관련된 트럼프 대통령의 행사를 촬영했고, CNN은 국립문서기록관리청에서 열린 행사의 공동취재를 담당했습니다.그러나 백악관이 CNN의 에어포스원 동행을 제한하면서 방송사 공동취재단 운영도 다시 불투명해졌습니다.백악관은 CNN의 에어포스원 동행을 허용하지 않은 이유에 대한 논평 요청에 답하지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)