김나현-문나윤, 다이빙 여자 싱크로 10m 플랫폼 동메달

▲ 일본 도쿄에서 열린 아시안게임 여자 싱크로 10m 플랫폼 결승전 후 김나현과 문나윤이 메달을 들고 포즈를 취하고 있다

한국 여자 다이빙 김나현과 문나윤이 2026 아이치·나고야 아시안게임 싱크로 10ｍ 플랫폼에서 동메달을 목에 걸었습니다.김나현-문나윤 조는 오늘(26일) 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 대회 다이빙 여자 싱크로 10ｍ 플랫폼 결승에서 1~5차 시기 합계 276.90점을 받아 3위에 올랐습니다.두 선수는 1차 시기(48.00점) 2위로 산뜻하게 출발한 뒤, 2차 시기 46.80점, 3차 시기 63.84점, 4차 시기 53.94점을 기록하며 3~4위권 접전을 이어갔습니다.마지막 5차 시기에서 난도 3.2의 뒤로 돌아 두 바퀴 반을 돌고 한 바퀴 반을 비트는 연기(5253B)를 깔끔하게 성공시키며 64.32점을 획득, 4위 말레이시아 판델렐라 리농-누르 다비타 사브리 조(247.29점)를 29.61점 차로 여유 있게 따돌리고 시상대에 올랐습니다.금메달은 세계 최강 중국의 천위시-루웨이 조가 차지했습니다.이들은 347.82점의 압도적인 점수로 정상에 섰습니다.2024 파리 올림픽 은메달리스트인 북한의 조진미-김미래 조는 317.64점으로 2위에 오르며 은메달을 가져갔습니다.(사진=연합뉴스)